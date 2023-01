Los equipos se preparan para arrancar una temporada 2023 que en algunos casos puede ser extenuante. Uno de esos es la Universidad Católica que dentro de sus objetivos están volver a pelear el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Audax Italiano en compromiso único y con la obligación de ganar para seguir con el sueño continental.

Es por eso que la pretemporada se ha trabajado con lujo de detalles, algo que el técnico Ariel Holan reconoce que para obtener logros, es necesario poder marcar las pautas en cada uno de los encuentros. En diálogo con El Mercurio, el estratega argentino confesó algunas materias de cómo ve a la UC de cara a este nuevo año.

Holan reconoció que este período previo a arrancar el año futbolístico, ha sido de lo más beneficioso en el último tiempo. "Tengo el 80 por ciento del equipo entrenando y estamos con un interesante proceso de juveniles. Vamos a seguir buscando mejorar nuestra calidad de posesión para que se transforme en una mayor cantidad de goles y de oportunidades. También queremos mejorar las transiciones defensivas, queremos recibir menos tantos que en el último semestre. Ahí están los dos grandes lineamentos. Esta ha sido la mejor de las últimas pretemporadas", reconoció el trasandino.

Además, compartió lo que ha venido trabajando en estas primeras semanas y augura que los cruzados serán un equipo totalmenten de temer y que preocupará a las defensas rivales, "vamos avanzando sobre el 4-2-4, con extremos con pierna cambiada que terminan no siendo extremos. Igual el 5-3-2 nos gusta y nos sienta cómodos. Primero aceitaremos estas dos alineaciones y después iremos creciendo en las alternativas de acuerdo a las características que nos dan los jugadores". El entrenador de la franja agregó que la idea también es "mejorar la calidad de posesión para cumplir los objetivos que son más goles a favor y menos en contra. Cuando no tengamos la pelota, debemos ser un equipo que defienda con todos sus futbolistas, que sea corta la distancia entre líneas, a lo largo y ancho. Vamos a tener una alineación interesante y muy ofensiva", enfatizó.

La UC cerró el 2022 enfrentando en duelo de preparación a Magallanes (Prensa Cruzados)

Uno de los lineamientos de la UC está poder formar jugadores y que estos puedan llegar al primer equipo. Pese a lo complejo que puede ser, el técnico está confiado en poder llevarlo a cabo, y por ende otro propósito es "bajar el promedio de edad y dotar al plantel con un mínimo del 50 por ciento de futbolistas de la casa. Eso en el corto plazo; en el mediano ojalá sea de un 65 por ciento. No es sencillo, requiere de un proceso en el que entran desde la sub 16 a la sub 20. Estamos seleccionado chicos para llevarlos en un proceso de entrenamiento, pero no queremos adelantar su proceso de madurez, ni físico ni técnico-conceptual", concluyó Holan.

ver también Marcelino en el top five: Golazo por la UC ante Cristal

La Católica debutará en el Campeonato Nacional ante Everton en Viña del Mar. Partido que aún no está programado en detalle, pero será el fin de semana del 21 y 22 de enero del presente año.