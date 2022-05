Ariel Holan y la Universidad Católica modelo 2020 vs. 2022: ¿Cuánto ha cambiado el plantel?

Universidad Católica oficializó este sábado el retorno de Ariel Holan tras la salida de hace unas semanas de Cristián Paulucci y en que los últimos encuentros tuvo a Rodrigo Valenzuela como técnico interino mientras las dirigencia buscaba al nuevo entrenador.

Fue así como se llegó a acuerdo con el argentino, que en el año 2020 se transformó en el técnico encargado de encabezar el primer tricampeonato del club. Sin embargo, el proyecto llegó a su fin tras aquella consagración, Holan partió al Santos de Brasil y luego a México, donde no tuvo el éxito que vivió con Los Cruzados.

El regreso de Holan ha provocado la emoción de la mayoría de los hinchas de La Franja, donde el estratega llega a un equipo que está golpeado en lo futbolístico y que espera revertir el momento irregular para ir en busca del tan anhelado pentacampeonato y de seguir vivos en la Copa Libertadores.

Pero ¿Cuál es el esquema que utilizará Ariel Holan en su segundo ciclo junto a la UC? Con el arribo del estratega trasandino en el 2020, se mantuvo la estructura del equipo cruzado que utilizó en los últimos años y que lo llevó a obtener cuatro títulos del Campeonato Nacional de manera consecutiva y Supercopas.

Los dos esquemas que ha manejó Holan en los equipos que ha dirigido son el 4-2-3-1 y el 4-3-3, siendo este último el que más han repitido los varios técnicos en sus pasos por la precordillera y que claramente les resultó exitoso.

El entrenador tendrá un plantel con distintos nombres al del 2020 | Foto: Agencia UNO

Los nombres de la UC 2020 vs. 2022

Arco y bloque defensivo

Si vemos los actuales nombres que tiene el plantel de la UC, es distinto al del 2020 bajo el mando de Holan. Por ejemplo, no se encuentra Matías Dituro en el arco, aunque podría volver tras finalizar su préstamo con el Celta de Vigo a final de temporada en España y que no se haga uso de la compra por el portero de 34 años. Cristopher Toselli era el segundo arquero, quien tampoco está tras su arribo a Central Córdoba de Argentina.

Sebastián Pérez y Nicolás Peranic son los guardametas con los que contará ahora Holan para su segundo mandato en San Carlos de Apoquindo. Veremos si aquello seguirá igual o habrán cambios bajos los tres palos cruzados.

En la zaga central ya no están Benjamín Kuscevic y tampoco Valber Huerta, dos pilares fundamentales para el argentino. Germán Lanaro, Tomás Asta-Buruaga son rostros conocidos, Branco Ampuero y Nehuén Paz son los nuevos nombres.

Por las bandas el escenario no ha cambiado. José Pedro Fuenzalida y Raimundo Rebolledo ya estuvieron por el sector derecho con el ex DT de Independiente, al igual que Alfonso Parot por el izquierdo. El único jugador nuevo es Cristián Cuevas.

Mediocampo

La situación en esta zona también es distinta. Luciano Aued era una pieza fija, pero su recuperación del problema torácico tiene a Luli marginado aún del equipo y para el segundo semestre podría contar con él. Sin embargo, otro de los nombres importantes era César Pinares. El volante era otro jugador imprescindible para el DT y hoy tampoco contará con él.

Felipe Gutiérrez, Sebastián Galani, Juan Leiva y Yamil Assad serán nuevos nombres para Holan y tendrá que ver en ellos la conformación del medioterreno. Ignacio Saavedra debería ser parte de la formación titular, ya que fue uno de los valores que más minutos sumó en la primera Era Holan. Y por supuesto, Marcelino Núñez, a quien hizo debutar en el primer equipo y hoy es un jugador muy distinto al de hace dos años.

Delantera

Finalmente, en el bloque ofensivo tendrá trabajo. Para Holan era importante en el once titular Gastón Lezcano y Edson Puch por los extremos, dos que actualmente ya no están en el plantel. Ahora, el técnico deberá decidir quiénes serán parte de su once inicial.

Clemente Montes, Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto, Lucas Melano y Diego Valencia lucharán por un puesto. Al igual que Diego Buonanotte, que con Holan no sumó muchos minutos, pero que terminó siendo importante en los últimos compromisos para obtener el 'Tri'.

Por otro lado, tendrá que ver la situación de Fabián Orellana. El Histórico viene realizando buenas presentaciones en los últimos duelos y que con Paulucci en el banco no sumó minutos.

Por su parte, Fernando Zampedri continuará siendo el centrodelantero del equipo. El Toro es el actual goleador y ya lo fue en las dos temporadas anteriores, por lo que parece ser inamovible. Sin embargo, Diego Valencia también es una alternativa en aquella posición.

Sin duda, que es una UC muy distinta en nombres para Holan, pero que buscará sacarle el mayor provecho para alcanzar los objetivos que tienen en San Carlos de Apoquindo y continuar dándole alegrías a su hinchada.