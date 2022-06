Bruno Barticciotto quiere sumar más minutos en la segunda rueda del Campeonato Nacional tras no estar en los planes de Ariel Holan para lo que queda del 2022.

Se acabó la primera rueda del Campeonato Nacional y los diferentes equipos comienzan a hacer balances y preparar lo que será la segunda parte del fútbol chileno, donde varios clubes se empiezan a ilusionar con levantar el título, otros con clasificar a copas internacionales y algunos con salir de la zona del descenso.

Uno de los jóvenes jugadores que no sumó una gran cantidad de minutos con su elenco fue Bruno Barticciotto. El ex Palestino fue relegado al banco de suplentes en la Universidad Católica y solo ha sumado 117 minutos en cancha, por lo que no estaría mirando con malos ojos en salir para buscar mayor continuidad.

Según el medio Al Aire Libre de Cooperativa, Barticciotto no estaría en los planes de Ariel Holan para el segundo semestre y los clubes Deportes La Serena y Unión Española habrían puestos sus ojos en el fichaje del jugador de 21 años.

Uno de los grandes atractivos por contar con novel delantero es su calidad de sub 21, es por esto que existe más de algún club en contar con el canterano cruzado.

Barticciotto tuvo una gran temporada tras su breve paso por Palestino | Foto: Agencia Uno

Recordar que hace algunos días el medio curicano MCU Pura Pasión había informado que el hijo de Marcelo Pablo Barticciotto, actual panelista de varios medios deportivos, estaría siendo sondeado por Curicó Unido, otro equipo que se habría unido a la disputa del ex ariete de Palestino.

Ahora, habrá que esperar que decisión toma el hasta ahora integrante oficial del plantel de la UC: pelear un puesto en el equipo de Holan o salir en búsqueda de sumar una mayor cantidad de minutos.