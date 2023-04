Branco Ampuero y la lesión de Matías Dituro que preocupa a Universidad Católica: "No sé que tan grave es, mentiría si tuviera una respuesta certera"

Universidad Católica no lo está pasando bien previo al duelo contra O'Higgins por el Campeonato Nacional 2023. El cuadro cruzado está sufriendo con las lesiones de cara a enfrentar a los celestes y también mirando de reojo lo que será el Clásico Universitario de la próxima semana ante Universidad de Chile.

Una de las bajas obligadas para la UC en estos dos duelos es Gary Kagelmacher. El defensor tiene un desgarro y estará un par de semanas afuera de las canchas, perdiendo Ariel Holan un referente en la zaga.



No obstante, durante esta semana hubo otra situación que preocupa y es la de Matías Dituro. El capitán sufrió una lesión en uno de los dedos de su mano izquierda y aquello lo tiene en duda para el encuentro contra los rancagüinos y esperan que no le afecte para estar en el cotejo con la U.

Este viernes en conferencia de prensa, Branco Ampuero le preguntaron por la condición del portero y aseguró que no está al tanto de que tan considerable es la lesión que posee.

"Lo de Matías fue fortuito. La verdad que pasó hace dos o tres días y terminando la práctica me enteré, porque ellos inician el trabajo diferenciado, calentando en otro lugar y me enteré terminando el entrenamiento, pero no sé que tan grave es. Mentiría si tuviera una respuesta certera", expresó el defensor.



Universidad Católica recibe a O'Higgins este sábado 22 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.