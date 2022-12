Universidad Católica concretó el fichaje de Byron Nieto y está a la espera de Eugenio Mena, quien en las últimas horas tuvo un retraso para confirmar su llegada a la precordillera.

En cuando a la competencia que se generará para Ariel Holan en la zona de lateral izquierdo y derecho, Juan Eluchans conversó con Los Tenores de ADN y manifestó que es una 'bonito problema' para Ariel Holan por las alternativas que tendrá por las bandas.

"Viéndolo desde el lado de técnico, sería lo ideal. Que tengas ese de problema de decir 'qué me da este jugador para mi equipo, qué me da este otro' y obviamente la difícil elección de decir 'me quedo con este hoy y ver cómo me responde para el equipo, para lo que necesito'", sostuvo el ex jugador cruzado.

Además, el campeón con la UC en el año 2010 dijo que "creo que está apuntando a eso y es muy bueno, tener dos jugadores por puesto de gran jerarquía y sobre todo en la parte de lateral. Hoy el lateral prácticamente es un volante más y a veces depende de lo que necesite para qué equipo enfrenta, el mismo lateral puede llegar a jugar de volante. Creo que está apuntando a eso, de que le puedan hacer esos trabajos", cerró.

El ex lateral de la UC se ilusiona con la competencia que tendrá la UC por sus bandas | Foto: Agencia UNO

De momento, en La Franja esperan por el seleccionado chileno y además de otros nombres para ya conformar de manera definitiva el plantel 2023, donde irán en busca del título en el Campeonato Nacional y también competir de buena manera en la Copa Sudamericana.