Universidad Católica estaría a punto de confirmar a sus próximos dos refuerzos, quiénes se sumarían a Byron Nieto y Eugenio Mena. Se trataría de Guillermo Burdisso y de Franco Di Santo.

Respecto a este tema, es que Jorge "Coke" Hevia analizó la posible llegada del defensor y del delantero a la escuadra de Ariel Holan y tiene algunas dudas sobre sus contrataciones.

"La Católica va a presentar a sus dos nuevos refuerzos, a Guillermo Burdisso y Franco Di Santo. Ahora digo, hay que analizar los nombres. Guillermo Burdisso viene de jugar en Deportivo Cali de Colombia: 32 partidos en 2022, tres goles, nueve amarillas, no lo expulsaron y ninguna lesión. Físicamente es un jugador duro, áspero, con oficio. Yo no sé cómo será para jugar expuesto", comenzó diciendo el periodista en Pauta de Juego.

El defensor y el atacante serían los próximos jugadores de la UC | Foto: Getty Images

En cuanto al atacante, Hevia afirmó que si traen al ex Chelsea no es para que sea banca de Fernando Zampedri y que se podría interpretar como un cambio de esquema por parte del entrenador cruzado.

"Después lo de Franco Di Santo. Fíjate lo que es la carrera de él: 398 partidos jugados, 70 goles. Esto a mí me hace analizar que la Católica va a tener que cambiar de esquema. Jugar con tres centrales y con dos '9', porque tú no traes a Di Santo para que sea banca de Zampedri", justificó el comunicador.

"Para traer un jugador con la trayectoria de Di Santo, sería insólito. Significa que no entendieron en la Católica ¿Cómo te vas a gastar un cupo en la banca? Tiene más lógica que juegue Zampedri, Aravena y otro, porque además te comes los minutos Sub 21, si vas a jugar con tres en el fondo más Tapia. No sé si el hincha de la Católica está prendido con el equipo", agregó.

Finalmentem agregó que "más a lo que puedes alcanzar (mercado de pases chileno) es la posición. Debería haber ido por uno con el mismo perfil que juegue por afuera y calza. A eso voy, si no quieres el mismo plan (sistema táctico) me parece súper válido, pero hay una regla que se debe cumplir (jugador Sub 21) y no entiendo que no venga incorporada", cerró.