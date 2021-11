Para nadie es ajeno que Universidad Católica ha dominado en estos últimos años en el fútbol chileno. La Franja es el actual tricampeón y está muy cerca de obtener un tetracampeonato, si es que el destino se lo permite. Sin embargo, ha comenzado a surgir una interrogante respecto a estos años de gloria.

Seguramente muchos hinchas se preguntan si esta Católica tricampeona es la mejor de todos los tiempos. Quizás algunos fanáticos creen que sí y otros no están aún convencidos de aquello y reservan esa opinión.

En el programa Sabor a Gol de TNT Sports, Cristián Álvarez y Mark González respondieron a aquella pregunta y los dos coincidieron en que esta UC es la mejor de la historia. Aunque Chico Mark lo comparó con otro gran equipo que hubo en la precordillera.

"Depende cómo quieras verlo, porque por ejemplo la época del Beto Acosta y Pipo Gorosito también fue un equipazo, pero no se logró un tricampeonato, no lograron salir campeón", comenzó diciendo.

Sin embargo, para el 'Huaso' no hay dudas, a lo que el ex extremo también se sumó. "Yo me quedo con esta, la del tricampeonato, por logros y juego", dijo el ex capitán cruzado y que Chico Mark agregó. "Sí, yo también. Tener un tremendo equipo y no saliste campeón ¿De qué sirve?".

Ante otra de las preguntas que surgieron en el programa, también fueron consultados en que si ambos tendrían cabida en este equipo. "Estaríamos abrazaditos en la banca (ríe). Sí, ¿por qué no?", expresó Álvarez.

En esa línea, González riendo, comentó. "Es más, creo que hacen falta jugadores como nosotros ¿Si o no, huasito? Juego gratis seis meses si quieren, me pongo en forma", cerró.