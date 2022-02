Universidad Católica afina los detalles en los entrenamientos comandados por el entrenador Cristián Paulucci para su próximo partido. Los cruzados tendrán uno de los partidos más atractivos de esta tercera jornada del fútbol chileno, donde el día domingo se enfrentarán en condición de local frente a Curicó Unido en la disputa por el liderato del Campeonato Nacional.

El estratega del primer equipo de la franja comandó la conferencia de prensa durante este jueves, restando tres días para que el elenco cruzado vuelva a saltar a la cancha en San Carlos de Apoquindo con miras a este partido, donde se mostró bastante tranquilo previo al partido del domingo.

“Curicó es un gran rival, que comenzó con el pie derecho. Es un rival que venía en alza y ha levantado muchísimo. Es un rival que hay que tener en cuenta. Tenemos que hacer un gran partido para dejar los tres puntos en casa”, expresó el entrenador Cristián Paulucci durante esta jornada de jueves.

No fue lo único que dio a conocer el entrenador cruzado, debido a que también se le preguntó por el nombre de Nehuén Paz como uno de los posibles refuerzos. “Estamos evaluando. Nunca di nombres ni los voy a dar. Cuando se dé, va a ser anunciado por nuestro club”.

Además, se le preguntó al entrenador por el estado de la cancha de San Carlos de Apoquindo, por la cual no quiso referirse al tema en profundidad. “No me gusta hablar de esos temas. Es poner excusas y yo nunca pongo excusas. Sinceramente no le doy importancia a esas cosas”.

Los cruzados buscarán sumar los tres puntos en este compromiso del fin de semana, que le permita ir tomando distancia de los perseguidores en la tabla de posiciones del fútbol chileno.