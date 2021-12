Cristian Paulucci en la previa del decisivo duelo entre la UC y Everton: "Si digo que no hay ansiedad y nervios, mentiría y no sería fútbol"

Universidad Católica agarró un segundo aire en el Campeonato Nacional 2021 cuando Cristian Paulucci asumió el primer equipo tras la abrupta salida de Gustavo Poyet, con quien el equipo no se encontraba en la cancha.

De la mano del calvo estratega cruzado, la UC solo perdió un partido en una racha impresionante que los tiene ad portas de un inédito tetracampeonato, un logro que en el fútbol chileno solo ostenta Colo Colo.

En conferencia de prensa previa al compromiso, Paulucci abordó el partido ante los ruleteros, asegurando que “Depende todo de los futbolistas, de quienes están en el campo y que hagan un excelente partido”.

Bajo la misma línea del partido del sábado, Paulucci agregó que “Si te digo que no hay ansiedad y no hay nervios, te mentiría y no sería fútbol. Uno tiene ansiedad y nervios en la Fecha 1 y por ahí va creciendo esa ansiedad y esos nervios a medida que va pasando el torneo y vas llegando a la finalización y tienes posibilidades como las que tenemos nosotros”.

“Este es un plantel con mucha jerarquía que en los últimos años ha estado en muchas situaciones como estas y esperemos que con esa experiencia podamos hacer un gran partido para no pasar zozobras y quedarnos con el partido”, cerró.

Universidad Católica visitará a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito a las 18:00 PM de Chile continental, en donde un triunfo o un empate les daría el título. Incluso, la UC podría perder y aún así ser campeón si Colo Colo empata o pierde, pero en el caso de que los albos ganen y cruzados caigan, habrá un partido de definición entre ambos.