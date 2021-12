Cristián Paulucci tuvo un cierre de año más que exitoso al mando de Universidad Católica. El argentino obtuvo un histórico tetracampeonato con La Franja, donde la campaña no comenzó del todo bien, pues a mitad de torneo se despidió a Gustavo Poyet y él tuvo que asumir el banco de manera provisoria.

Aunque con el pasar de los días fue confirmado por la dirigencia y pudo regresar el nivel al equipo, el cual lo venía demostrando hasta el tricampeonato. Sin embargo, en conversación con el medio Radio Cadena 3 de Argentina, el entrenador reconoció varias cosas que le ocurrieron cuando tomó el mando del plantel.

"Se me ha acercado un montón de personas, representante ofreciéndome cosas, pero yo quería tener la cabeza limpia, pensar en cada partido que nos tocaba con Católica tratar de aportarle todo el material y las herramientas posibles al plantel para que podamos sacar cada partido como sacamos adelante", dijo.

Aunque también fue consultado en si le gustaría plasmar su proyecto en el fútbol argentino y reconoció que sí, pero en este instante solo piensa trabajar en la UC y poder ayudarla a hacerla más grandes.

"Fui parte anteriormente ayudando al club de mi humilde puesto como asistente y ahora trato de hacer cada día más grande desde el puesto que me dieron de primer entrenador. Tuve charlas con gente que me tiraron equipos de primera división, a mí me gustaría porque es mi país y sé cómo se vive el futbol aquí, pero en este momento lo único que quería era hacer las cosas bien para que me renueven en el club donde yo hace casi 10 años estoy", agregó el DT.

Finalmente se refirió a un llamado que le realizaron desde Argentina, precisamente desde Córdoba, pero que desmintió. Aunque reconoció que la llamada vino de uno los cinco grandes del fútbol albiceleste.

"De córdoba no. Me sorprendió un club de entre los 5 grandes de Argentina, pero solamente para sondearme y ofrecerme nada, sino simplemente cómo se trabaja. Los directores deportivos de los clubes te hacen una entrevista, quieren conocerte y es lógico. Yo no soy conocido en Argentina", cerró Paulucci.