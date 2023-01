El ex defensor de Universidad Católica estuvo mirando el partido frente a los ruleteros a través de un celular, momento que fue capturado por su pareja a través de las redes sociales.

Desde el celular: Valber Huerta no se perdió la goleada de la UC frente a Everton

Universidad Católica obtuvo un gran triunfo en su visita a Everton de Viña del Mar por la primera fecha del Campeonato Nacional 2023. Los Cruzados golearon a ,los ruleteros por 3-0 con anotaciones de Franco Di Santo, César Pinares y Fernando Zampedri.

El equipo universitario inició de buena manera su transitar por el torneo, donde esperan luchar nuevamente por el título tras un 2022 que tuvo altos y bajos. Ahora, con nuevas caras y un nuevo sistema táctico quieren estar en le pelea.

La hinchada cruzada se hizo presente en el Estadio Sausalito, aunque también siguieron a la UC a la distancia, como es el caso de Valber Huerta. El ex defensor de la Franja, quien se desempeña en el Toluca de México, no se quiso perder por nada del mundo el debut de su ex equipo.

Así lo captó su pareja a través de redes de sociales, donde se ve al zaguero con un celular viendo el cotejo entre universitarios y viñamarinos. Además, acompañado de un mensaje: "Por aquí no te olvidamos" con dos corazones de color azul y blanco.

El ex defensor de la UC estuvo viendo el partido de los Cruzados ante Everton desde México | Foto: marinacavieress, Instagram

Valber Huerta estuvo en Universidad Católica entre el 2019 y 2022. En la escuadra franjeada obtuvo seis títulos, tres torneos nacionales y tres supercopas.