Desde la cárcel: Luis Núñez revela el dinero que se gastaba en las fiestas y advierte: "A mí me gustaban el trago y las mujeres"

Ya han pasado dos meses que el ex jugador de Universidad Católica, Luis Núñez, fue condenado a prisión por el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por diez años y un día tras el delito de homicidio simple, hecho delictual que ocurrió en la población La Legua en 2018.

‘Lucho Pato’, como era reconocido en el mundo del balompié nacional, donde defendió las camisetas de Deportes Magallanes, Unión San Felipe, Palestino, Ñublense, Huachipato, Deportes Concepción y Huachipato, entre otros.

Pero de un día a otro su vida cambió. El propio exmediocampista se sinceró tras estar las rejas en la cárcel de Rancagua, donde reveló en conversación con La Tercera hechos inéditos de sus adicciones.

"Después del 2005, vino una vida distinta, que no supe asumirla, al hacerme conocido...No se si me mareé. Por la plata, no creo, pero sí por las cosas que se conseguían siendo futbolista", comenzó diciendo.

Núñez era una de las grandes joyas de la UC en los 2000 | Foto: Archivo

"Se consigue lo que usted quiera. Mujeres, trago, discotecas, fama. A mí me gustaban el trago y las mujeres. Ese fue mi gran error. Haber dejado de lado a mi familia, a mi mujer y mis hijos", agregó.

"Un millón, dos millones de pesos en una noche. En mi mejor momento, que fue en 2007, con el Chemo del Solar, yo no dormí nunca. Dormía solamente en las concentraciones. Entrenaba todos los días amanecido. Jugaba durmiendo solamente el día previo al partido. Me amanecía de lunes a viernes", confesó Núñez.

Hay que destacar que Núñez estuvo en la UC durante las temporadas 2008 y 2009, donde disputó 15 partidos en total y anotó un gol y dio dos asistencias.