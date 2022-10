Luis Núñez brilló en su paso por Universidad Católica en la década de los 2000. El talentoso mediocampista se inició en las inferiores en la escuadra de San Carlos de Apoquindo, pero su nombre comenzó a sonar más fuerte tras las partidas de los argentinos Darío Conca y Jorge "Polo" Quinteros, quienes dejaron una huella imborrable en los hinchas cruzados.

Su carrera iba viento en popa, pero de un instante a otro esta se fue disipando. Años después, Núñez finalizó su trayecto en el club Deportes Concepción y meses después fue acusado por un homicidio simple en 2018, por el cual fue condenado a prisión por el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por diez años y un día.

Pese a eso, "Lucho Pato" no olvida su cariño por el elenco de la Franja Cruzada, así lo hizo saber en conversación con La Tercera.

"Yo soy cruzado de corazón y nunca lo voy a negar, pero la Católica jamás se ha pronunciado. A lo mejor no los necesito, pero jamás se han pronunciado", indicó el exjugador de 42 años.

Núñez disputó 15 partidos en total con la camiseta de la UC | Foto: Archivo

Además, confesó que "el Nico Castillo vino hace poco. Pancho Arrué es técnico de mi hijo y siempre se ha preocupado de mí. Lo mismo que el Kike Acuña".

Pero, se mostró desilusionado de quien pensaba que era un amigo en su paso por la UC: Milovan Mirosevic. "La vez pasada, (Milovan) Mirosevic estuvo en un evento. Hay cosas que han pasado. Tengo un amigo que estuvo metido conmigo en mi problema pasado y hoy se ha acercado a San Carlos a pedir una camiseta que yo he necesitado y le negaron la entrada. Directamente, Mirosevic le dijo que no fuera más, que era una mala influencia, porque yo era su amigo. Le creo a mi amigo y me extraña del Milo. Llegué primero que él a la UC, a los 10 años. Él, a los 12 o 13. Siempre fuimos buenos amigos. Y si mi amigo me dice la verdad, que pena por él. Si le están cerrando puertas por mi culpa. También lo vivió mi hijo. Por ser mi hijo lo trataron de una forma que no corresponde. Lo apartaron por ser hijo mío", sentenció.