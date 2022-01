Luego de semanas de negociación, la Universidad Católica informó que el mediocampista Diego Buonanotte permanecerá en el club por toda la temporada 2022 para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional 2022.

El Enano se encontraba en Argentina y durante las últimas horas regresó a Chile para sumarse a la pretemporada cruzada al mando de Cristián Paulucci. Fue ahí que el volante argentino nacionalizado chileno conversó con los medios de comunicación acerca de su díficil decisión.

"Fue complicado, a lo mejor más duro que en años anteriores. Creo que todos luchamos por cuidar lo nuestro, yo entiendo al club y el club debe entender la parte mía. Lo más importante es el sacrificio que se hizo. Imagínate mi familia, uno tiene mucho cariño por este club, sentimos mucho la camiseta. Hay que dejar cosas de lado, se dejaron, las negociaciones y malos ratos pasaron, pero ahora contento que estamos nuevamente en la pelea", partió diciendo el futbolista de 33 años.

"Tal vez en lo económico era mayor, pero había que poner todo todo en la balanza, la familia, el amor al lugar donde se está y estoy feliz de la decisión que tomé. Estoy convencido", añadió.

"Por momentos, la decisión estaba cerrada y nada, la voluntad, las ganas y el deseo de poner todo en la balanza ayudó. La verdad, cuando uno quiere estar en un lugar, dejado de lado muchas cosas, yo y mi familia queremos estar acá", complementó.

Finalmente, fue consultado acerca de su decisión de nacionalizarse chileno y este recalcó que "omé la decisión de nacionalizarme porque soy un agradecido al fútbol chileno, agradecido por haber llegado a este país y por como me trataron. Es un orgullo y un placer gigante. No sé si cambiará algo ahora que soy chileno, pero me siento feliz de estar en Chile, empezar a entrenar y ser un chileno más", concluyó Buonanotte.