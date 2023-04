Cada vez queda menos para una nueva edición del Clásico Universitario, el número 196, por Campeonato Nacional entre Universidad de Chile el local y Universidad Católica que será el visitante en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Para el compromiso de este domingo al mediodía, los azules serán los anfitriones en la Región del Biobío, pese a las enormes complicaciones para encontrar un recinto que albergase este duelo válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.

Pero en la UC el momento es complejo y el duelo asoma como de vital importancia para volver a reinsertarse en la lucha por los primeros puestos y volver a la victoria luego de cinco fechas sin celebrar.

No obstante, la escuadra que dirige Ariel Holan tendrá que apelar a un cambio obligado para este compromiso. Pero calma, cruzados, no es de jugador pese a la gran lista de lesiones y dudas para el fin de semana, si no más bien un cambio en su indumentaria.

Esta va vinculada a que tras seis años, los de la franja dejarán guardado su tradicional pantalón azul y en esta ocasión será de color blanco, debido a su condición de forastero para enfrentar a su tradicional rival, tal como lo informó la Gerencia de Ligas Profesional es de la ANFP a través de Campeonato Chileno, producto que tras el tetracampeonato conseguido y su realidad como campeón vigente, no era necesario modificar su vestuario al certamen siguiente, pero como ya no son los actuales monarcas, aquello quedó atrás.

Los unifomes para el Clásico Universitario (Twitter @CampeonatoCL )

Ahora bien, en el triunfo del año pasado de la U por uno a cero en Santa Laura, los de la precordillera usaron short blanco, pero ese certamen correspondía a Copa Chile y no se cuenta como tal.

La razón de este cambio, responde netamente a asuntos televisivos y que cada una de las prendas debe contrastar entre los rivales. La última vez, fue en octubre de 2017 en el triunfo azul por la cuenta mínima con gol de David Pizarro.