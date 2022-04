Universidad Católica recibió su quinta derrota en el torneo a costa de Deportes La Serena y algunos hinchas se han comenzado a impacientar, principalmente con el técnico Cristián Paulucci. Fue el mismo entrenador que en conferencia de prensa realizó un mea culpa por el momento que atraviesa La Franja y fue claro en que el responsable de esta crisis es él.

"Hemos tocado fondo. Sinceramente estamos en un momento malo, donde el único responsable aquí soy yo. Jugamos un mal partido, nos convierten fácilmente. Bueno, un montón de cosas que están pasando, así que vuelvo a reiterar, el único culpable aquí soy yo", sostuvo Paulucci.

En cuanto a corregir los errores que hay en los partidos, fue consultado si la seguidilla de compromisos afecta en poder resolverlos, pero percibe que no es por aquello.

"No, esto no es un problema de rotación ni nada. Vuelvo a decir, el único responsable soy yo. No le estoy llegando a los futbolistas o algo está pasando, entonces hay que replantearse un montón de cosas. Tengo que hablar con los jugadores y ver qué pasa", agregó.

También fue interrogado respecto a si mantiene la misma energía para poder sobrellevar esta compleja situación. "Yo me siento con las energías. Nosotros entrenamos de la misma manera que entrenamos el año pasado que ganamos catorce fechas seguidas, pero a veces los jugadores se cansan de los entrenadores y suele pasar. Yo quiero ver qué pasa, quiero hablar estos días para ver qué pasa y cómo continúa esto. No quiero ser una molestia para este club".

Sin embargo, el entrenador ante lo planteado anteriormente, no está pensando en dejar la banca cruzada. "Está interpretando mal, en ningún momento dije eso. Dije que tengo que hablar, hay cosas que hablar adentro del vestuario, es imposible jugar como jugamos hoy, más para los futbolistas que tenemos. Hay un montón de cosas que hablar, eso dije".

El DT se siente respaldado y dejó claro cuando la situación no sea así. "Por los dirigentes, por supuesto que sí y por los jugadores también. Esa pregunta creo que hay que hacérsela a ellos, es lo que siento. El día en que yo sienta que no estoy respaldado por los futbolistas o por la dirigencia tomo el bolso y me voy a mi casa, hoy en día me siento muy respaldado. El tema es que las cosas no se dan y hay que buscarle la vuelta para solucionar esto rápidamente, porque si no se nos alejan los rivales y quedamos lejos de los objetivos".

Finalmente, se pone en la posición del hincha, el cual se siente molesto por lo que está ocurriendo. "Creo que si ganábamos, que era nuestra propósito y ganábamos el martes, estábamos en carrera en los dos torneos. De esta forma se van alejando los rivales, se hace todo más difícil, el jugador va perdiendo confianza, la gente se impacienta con razón".

"Tienen toda la razón del mundo de estar enojados y me hago cargo de todo lo que está pasando. Me siento responsable, el único responsable acá soy yo y quiero ver a una Católica jugando como terminamos jugando el año pasado", cerró.