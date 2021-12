En la UC no se apuran por refuerzos: "Debemos esperar las respuestas de los jugadores que estamos tratando renovar"

Universidad Católica quiere ir por los objetivos ya trazados para la temporada 2022 y para aquello debe reforzarse o al menos mantener gran parte del plantel que logró el histórico tetracampeonato.

Sin embargo, en la precordillera no se apresuran por contar con refuerzos y el tema de los cupos de extranejeros, pues quieren resolver el tema de las renovaciones y de las cuales ya se manifestaron desde el club de acuerdo aquello. Así fue lo comentado por el Gerente Deportivo José María Buljubasich este viernes en conferencia de prensa.

"Nosotros hoy con contrato vigente de extranjeros tenemos a Fernando (Zampedri) y Matías Dituro, que está a préstamo, pero que termina en junio. Todos esperamos que lo siga haciendo de la mejor y le vaya muy bien allá, porque se lo merece como jugador", dijo el ex arquero.

"Si eso no pasara, dependemos de tres cupos de extranjeros y todavía no podemos definir, porque en el caso de Luciano (Aued) le hemos hecho una propuesta. Por lo tanto si llegamos a acuerdo nos quedarían dos y esos dos cupos los tendríamos que ir evaluando en función de algunos jugadores que puedan llegar ofertas. Sí tenemos algunas cosas que estan confirmadas y o por lo menos si no salen", agregó.

En cuanto al punto anterior, tiene que ver con los jóvenes que tendrán la misión de sumar los minutos de juveniles. Entre ellos, ya hay rostros conocidos que han tenido presencias en Primera División y en el equipo cruzado.

"Hay jugadores como Clemente Montes, Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Cristóbal Finch que son los llamados a cumplir los minutos sub 21. Debemos esperar cuáles serán las respuestas de los jugadores que estamos tratando de renovar y a partir de ahí tendremos un poco más claro cuáles van a ser los puestos", expresó el Tati.

"Mientras tanto, nosotros tenemos la obligación de ir observando jugadores en todos los puestos para estar preparados en el caso de necesitarlos en los próximos días", sentenció.