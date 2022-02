El presidente de Cruzados, Juan Tagle y el gerente deportivo, José María Buljubasich, aclaran que la llegada del Ex Eibar de España a La Franja no tiene que ver con un tema de representantes. "Aquí los jugadores llegan por decisión deportiva", precisan desde San Carlos de Apoquindo.

Fabián Orellana no ha aparecido en las citaciones de la Universidad Católica en las primeras cuatro jornadas del Campeonato Nacional 2022. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, aclara que el atacante no llega por una preferencia del Club al representante, Fernando Felicevich.

"Aprovecho de aclarar algunas informaciones que se han dado en que algunos comentaristas deportivos han señalado como que en este club llegaran jugadores por interés de un representante o algún interés de alguien distinto a nuestra institución", dice el directivo de la UC.

"La verdad es que esto ha llegado el momento de aclararlo de manera definitiva. Aquí en Universidad Católica los jugadores que llegan, llegan por decisión deportiva, por el trabajo de nuestra gerencia deportiva, por la revisión que hace el directorio. Jamás en este club se ha privilegiado a un jugador por el hecho de quién sea su representante. Eso lo desmentimos desde el cargo de presidente hasta el último funcionario del Club", añade.

Tagle se muestra agotado de los trascendidos sobre el arribo del ex Eibar y Valladolid de España: "Este tema nos tiene un poco cansados, que se insista tal vez por alguna enemistad con algún representante o por algún otro interés que en Universidad Católica estuviesemos privilegiando a un representante en particular. Después Tati lo podrá confirmar, trabajamos con multiples representantes. Nosotros no nos involucramos jamás en la decisión de un jugador de que con representante decide trabajar. Es una decisión absolutamente autónoma e independiente de ellos", expresa.

"A nosotros simplemente nos comunican quienes son sus representantes. Muchas veces, por su puesto que tenemos relaciones profesionales con muchos representantes, muchas veces nos ofrecen jugadores, pero la llegada de Fabián o ningún otro jugador tiene relación con quién sea su representante", complementa.

El directivo desmiente de plano que el arribo del futbolista esté determinado por su agente: "Quería aclararlo porque escuché la semana pasada a algún periodista señalando que su llegaba hubiese estado de alguna manera influenciada por quién era su representante. La llegada de Fabián yo creo que es bastante absurdo tener que explicarlo, es un jugador de una enorme trayectoria en Europa en la selección, se nos dio la oportunidad de traerlo, cuando tuvimos la oportunidad de traerlo sin duda nos interesó, lo evaluó la gerencia deportiva, la secretaría técnica".

El directivo además se refiere al momento en el cual toman la decisión de incorporar a Orellana: "Todavía estaba todavía como entrenador Gustavo Poyet (cuando comenzaron los sondeos), la decisión la tomamos cuando Gustavo ya había salido. Es un jugador con el cual contamos absolutamente, todavía tenemos muchas expectativas, no ha tenido mucha oportunidad de jugar, porque jugar en Universidad Católica es muy difícil, porque hay un plantel muy rico, muy importante".

También aborda el presente del futbolista sin citaciones en el Campeonato Nacional 2022: "Ha tenido también él algunas lesiones, seguimos contando con él. Esperamos que tenga la oportunidad de mostrar poder su calidad. Es un jugador de una enorme calidad, cuenta con todo nuestro apoyo, con el apoyo del cuerpo técnico, está permanentemente conversando con Cristián (Paulucci). Sin duda está en una posición donde hay muy buenos jugadores, también hay futbolistas sub 21 que es otra dificultad adicional que probablemente tiene porque hay jugadores de muy buena calidad. No está en discusión una posible salida, seguimos contando con él, forma parte del plantel cuenta con todo nuestro apoyo".

El timonel asegura que siguen teniendo en cuenta al histórico jugador que anotó el gol ante Argentina el 2008: "La llegada de Fabián como de cualquier otro jugador tiene exclusiva relación con la evaluación deportiva que hacemos. A final de temporada evaluamos los contratos de los jugadores, no lo hacemos fecha a fecha, a Fabián le quedan todavías dos años de contrato con nosotros, cuenta con todo el apoyo de Cruzados, del cuerpo técnico, la gerencia deportiva. Ojalá terminar con este tipo de rumores que aquí en Universidad Católica tomaramos decisiones en relación a quienes son los representantes de los jugadores, lo que descartamos absolutamente", finaliza Tagle.

José María Buljubasich también aborda el tema: "Desde la mirada deportiva cuando nosotros como club tenemos un plantel corto, vamos a recibir la crítica de que no invertimos y no tenemos un buen plantel. Cuando tenemos un plantel amplio, va a haber jugadores de calidad que se van a quedar fuera de la convocatoria, es parte de lo que pasa habitualmente. Muchas veces se buscan cosas que no existen. Acá cuando se toma decisión para hacer una citación, se toman decisiones deportivas. En este caso hay alrededor de ocho jugadores para cinco puestos en ataque, tres juegan y dos van al banco", dice el gerente deportivo.

"Lo que ha pasado es que al quedar Fabián afuera se ha buscado que haya algo más que decisiones deportivas y no hay nada más. Conversamos no sólo con Fabián, sino que con todos los jugadores. A veces es mejor o es más necesario conversar con los que no juegan, porque el que juega siempre está más contento. No es haya que conversar con Fabián de una manera puntual, conversamos con todos los jugadores en los momentos que corresponden. Cada uno tendrá que trabajar, pelearla desde el lugar que le corresponda para ingresar a la citación primero y después al equipo titular. Lo que dijo Juan es muy claro, no hay nada raro, hay que tomar decisiones domingo a domingo, el cuerpo técnico, la dirigencia estamos muy contentos del plantel que tenemos. Esa competencia nos da más garantías de poder lograr los objetivos", remata el Tati.