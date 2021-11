Universidad Católica y Colo Colo están peleando constantemente, partido a partido, por el título del Campeonato Nacional. Instancia por la cual el centrocampista Felipe Gutiérrez dio a conocer durante esta jornada que en el plantel cruzado no están pendiente de lo que ocurra con Colo Colo en cada uno de sus partidos.

“No jugamos mirando para el lado, nuestro enfoque está en nosotros. Nos preocupamos partido a partido. Sé que es repetitivo, pero es la verdad. Eso nos inculca Cristian Paulucci cada semana, que cada partido es una final”.

No fue lo único que destacó el futbolista durante la conferencia de prensa, sino que también, habló del próximo partido que tiene el cuadro cruzado en el campeonato, donde tendrán que ir hasta la cuarta región del país para medirse ante Deportes La Serena.

“Han tenido partidos buenos a ratos y otros no tanto, pero sabemos la calidad de jugadores que tienen. La ausencia de 'Chupete' Suazo les pasó la cuenta, pero Leo Valencia les ha dado mucho potencial en la parte ofensiva”.

Finalmente, el centrocampista se refirió al rendimiento personal en el equipo de la franja. “Ha sido un año raro en lo particular. Estuve mucho tiempo sin jugar, casi dos años, y me ha tocado ser partícipe de varios partidos. He sido bastante regular, no he estado ni muy por encima ni muy por debajo de mi parte física, y eso me ha mantenido en el equipo titular”.

“En el plantel cualquiera puede jugar, y a veces puedes salir del equipo. Sólo sé que tengo que seguir trabajando de la misma manera”, fueron las palabras que entregó el futbolista Felipe Gutiérrez durante la conferencia de prensa.