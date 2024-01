El mercado de pases en Chile sorprende nuevamente. Ahora se trata de Quintero Unido que confirmó el fichaje de Felipe Gutiérrez.

El volante creativo había anunciado su retiro el pasado 24 de enero. Pero el elenco de la tercera división B logró convencerlo, y tras cuatro días fuera de la activida, el ex Universidad Católica llega por toda la temporada 2024.

“De vuelta a casa Felipe Gutiérrez. ¡Bienvenido crack!”, fueron las palabras que acompañaron la publicación del cuadro de la región de Valparaíso sobre el Campeón de la Copa América 2015 con la selección chilena.

Gutiérrez firmó con el elenco Quintero Unido de la Tercera División.

La lesión de Felipe Gutiérrez

El ex UC había informado a través de sus redes sociales que se retiraba del fútbol. El pasado 24 de enero confesó que sufre de una grave lesión.

“La artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo. Nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí, creo que lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida”, confesó el futbolista de 33 años.

Felipe Gutiérrez vuelve al fútbol chileno (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

Ahora en la tercera categoría buscará nuevos objetivos. Además será su octavo club tras vestir las camisetas de Universidad Católica, Twente, Betis, Inter de Porto Alegre, Kansas City, Colorado Rapids y Al Wasl.