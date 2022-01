Universidad Católica ha tenido una lenta incorporación de nuevos jugadores en este Mercado de Pases. El cuadro universitario se ha reforzado con tres nombres y aún no define el plantel para la temporada 2022 y están a un poco más de una semana de hacer su debut en el Campeonato Nacional.

Fernando Agustín Tapia comentó en Pauta de Juego sobre esta situación que están viviendo en la precordillera. Más ahora, que se conoció de una posible partida de Valber Huerta a México, precisamente a Toluca.

"Si se produce esta salida de Huerta es preocupante. Me pongo en la posición del hincha, que finalmente no estan llegando jugadores, sino que se están yendo. Y van a tener que ir a buscar un central y dentro de poco comienza el campeonato. Es un hecho que los plazos no se cumplieron", explicó el periodista.

Por eso, es que Tapia apuntó hacia alguna declaración que el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, donde expresó que esparaba tener el plantel íntegro a inicios de enero.

"Recuerdo la entrevista de José María Buljubasich, particularmente por el tema de que cuando ellos esperaban tener el equipo completo y eso pasó hace dos o tres semanas. Están absolutamente fuera de todo plazo, han tenido dificultades claramente", agregó el comunicador.

Finalmente, Tapia apuntó que todo esto se sale de los márgenes que tenían en La Franja para contratar nuevos nombres y en que asegura que existen trabas.

"Esto escapa ya a una supuesta planificación, de esperar el inicio del campeonato, una portunidad de mercado. No estaba en los planes de los dirigentes de la Católica que esto se ha demorado tanto y es porque han tenido dificultades. Es evidente", cerró.