Universidad Católica tendrá que desplazarse hacia Concepción para disputar su partido de local contra Curicó Unido por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023. Los Cruzados buscarán un nuevo triunfo para mantenerse a tope en la tabla de posiciones tras haber goleado a Everton en el debut.

Para el compromiso con los torteros, el técnico Ariel Holan está preparando la mejor formación y el esquema que utilizó frente a los ruleteros podría estar en duda, pues Franco Di Santo sería la única preocupación en la precordillera.

El delantero, quien marcó uno de los goles ante los viñamarinos, está con una fatiga muscular y aquello pone en interrogante si su presencia para el choque ante los de Maule está garantizada. De hecho, el mismo estratega cruzado confirmó esta situación en conferencia de prensa.

"Franco está con una fatiga muscular, vamos a ver cómo evoluciona. No lo voy a arriesgar si no está bien, va a viajar y voy a ver para qué está. Si para arrancar de entrada, si para ponerlo un rato o por ahí para acompañar y no ponerlo", dijo el DT.

"Tengo que ver cómo está, porque él tiene que ir ajustando su proceso de preparación y todas estas cosas pasan en los primeros partidos. Después ya cuando los jugadores arrancan no tienen problemas. Entonces veremos", cerró.

El delantero es la duda que tiene la UC para el duelo con Curicó | Foto: Agencia UNO

Universidad Católica y Curicó Unido se enfrentan este sábado 28 de enero y todo los detalles los podrás seguir a través de Bolavip Chile.