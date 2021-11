Universidad Católica alcanzó´su cuarta Supercopa de la historia. Un título que lo obtuvo tras vencer a Ñublense por lanzamientos penales y que tuvo como consecuencia un nuevo título a las vitrinas del club. Algo que se ha hecho costumbre en los últimos años.

Gonzalo Fouillioux comentó el momento de la UC tras este nueva conquista y destacó el éxito que se estableció en la precordillera. Lo que ha generado ir a luchar todo título tras reiventarse siempre.

"Este título no tiene un mismo valor que ganar un campeonato en una fase regular. O sea, es un partido y eres campeón. Pero sí creo que es muy simbólico y que es una constante, que si uno piensa en títulos del fútbol chileno, si no está la Universidad Católica, bueno estuvo muy cerca de obtenerlo. Ha sido un club tremendamente competitivo y creo que ha conseguido algo muy difícil en el fútbol, que es ganar después de ganar", dijo en Todos Somos Técnicos.

"Yo repasaba los últimos equipos que han marcado eras en el fútbol chileno. Está el Colo Colo de Borghi, que era un equipo que no paraba de ganar. La U de Sampaoli que era otro equipo que no paraba de ganar y acá me parece que es un éxito más institucional, pero esto del ganar después de ganar, creo que no ha parado la ambición de la institución de seguir ganando títulos", agregó.

Finalmente, destaca al grupo de futbolistas que han intregado el equipo en los últimos años y que no es fácil lo logrado por La Franja por tantos años en el fútbol chileno.

"El éxito muchas veces te relaja y te lleva a competir de otra manera. Ya con título en el bosillo y otro título en el bolsillo. Creo que la Católica como institución ha fomentado mucho esto de seguir ganando, pese a toda la cantidad de éxito reciente que tiene y también un grupo de jugadores que ha sido muy ganador: la generación de Lanaro, Aued, Buonanotte, Fuenzalida", explicó.

"Hay un liderazgo muy marcado, jugadores que han ido cambiando el entrenador y siguen ganando. Incluso, una temporada que estaba completamente descarrilada, con la ayuda de Paulicci obviamente, pero la volvieron a conducir y otra vez está cerca de ser campeón. Bueno y si lo no es, va a llegar con vida hasta el último momento. Creo que eso es muy valorable, el grupo de jugadores y también de la institución, que se acostumbró a ganar y le agarró un gusto a ganar", cerró el periodista.