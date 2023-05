Universidad Católica sigue agrandando lo que es su mala racha en el Campeonato Nacional y todo esto agudizó con lo que fue su caída por 2-1 ante Huachipato en el Estadio El Teniente, en el que los ‘Cruzados’ desperdiciaron la gran chance de poder acercarse al liderato del torneo chileno y sumó su quinto partido sin saber de victorias en la liga.

Ante lo que fue este compromiso, el delantero Franco Di Santo tomó la palabra en la Universidad Católica en zona mixta y analizó lo que fue esta derrota de los ‘Cruzados’, en la que señaló que todo el grupo se fue con bronca pensando que la caída fue un castigo muy duro para lo que hizo el equipo a largo del duelo.

ver también Hinchas de la UC ya no dan más con Holan tras caer con Huachipato

“Bronca, porque lo fuimos a buscar en todo momento. El arquero de ellos es figura nuevamente, estamos sacando a los arqueros figura. Nos vamos con bronca. Lo buscamos, peleamos en el palo, el arquero sacó tres o cuatro pelotas muy buenas. Esperar el fin de semana y buscar los tres puntos”, partió señalando Di Santo.

Complementando lo que fue su análisis, el atacante trasandino destacó lo que hizo el equipo en el cierre del partido, en la se agolparon con todo contra el arco de Gabriel Castellón, quien fue figura del partido “fuimos más directos, tiramos más centros y fuimos en un punto certeros, el arquero fue figura y cambió la dinámica del juego”.

Di Santo no vive un buen momento junto a la UC | Foto: Photosport

A pesar de sumar un nuevo partido sin saber de victorias, el delantero argentino no dramatiza con el presente del equipo y espera que en los próximos partidos a nivel general puedan volver a tener la contundencia que tuvieron a inicio de torneo.

“Lo positivo es que lo vamos a buscar, no es que no tenemos oportunidades ni que nos metemos atrás. Nos está pasando lo contrario que a principio de campeonato, que las que llegábamos las metíamos y no podemos concretar. No por no tener chance, si no que los arqueros están en su mejor momento”, declaró.

ver también Mario Lepe analiza la derrota de la UC

Finalmente, Di Santo habló sobre lo que ha sido su desempeño dentro del terreno de juego, en donde la ha tocado jugar por las bandas y en el centro del ataque, señalando en que siempre trata de acomodarse para el bien del equipo.

“Trato de adaptarme a lo que me piden, si me toca jugar por fuera, lo voy a hacer lo mejor posible. Si me toca por dentro, donde me siento más cómodo, lo voy a hacer en pro del equipo. Estoy tranquilo y dando siempre lo mejor”, cerró.