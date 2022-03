Gabriel Boric asumió el viernes como Presidente de la República, el desafío más importante de su vida que se extenderá entre 2022 y 2026. El mandatario tiene una agenda repleta con muchas áreas en las cuales trabajar para cumplir con las metas que se propuso en su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

El Presidente deja claro que una de las pasiones que no quiere dejar es la Universidad Católica: "Me han preguntado a qué estoy dispuesto a renunciar y espero no renunciar a ver los partidos de la Cato. Me gustaría poder ir al estadio en algún momento, pero eso lo veremos más adelante", expresa en diálogo con las señales de Ibero Americana Radio Chile.

Boric confiesa que estuvo muy atento a la derrota 1-0 de la UC ante Everton en San Carlos de Apoquindo por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022, la tercera caída consecutiva del equipo de Cristián Paulucci: "Estaba solo trabajando acá, leyendo el diario… Me di el tiempo".

Además entrega su opinión sobre lo que pasó en la cancha: "El último partido con Everton fue un desastre, con una expulsión muy cuestionable", resumió

El mandatario si bien muestra humildad para asegurar que no tiene los conocimientos de Cristián Paulucci, si le recomienda que busque alternativas futbolísticas, porque piensa que los rivales ya están leyendo bien al equipo: "Ojalá que Paulucci, aunque quien soy yo para darle consejos, pero si ya nos pillaron el diseño hay que innovar un poquito".

Lo que viene para el elenco Cruzado es la visita a O'Higgins el sábado a las 18:00 en el estadio El Teniente de Rancagua.