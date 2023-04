Universidad Católica dejó atrás la sufrida y polémica clasificación que tuvo en Copa Chile ante Deportes Colina. El cuadro cruzado avanzó a la siguiente fase luego de igualar en el último minuto con gol de Fernando Zampedri y posteriormente imponerse en penales.

Pero lejos de quedar todo ahí, dicha situación trajo varias opiniones y una de ellas fue por parte de un ex jugador y técnico de la Franja como es Juvenal Olmos. El histórico futbolista de la UC se fue en picada contra el plantel del cuadro estudiantil y aseguró que le estaría 'haciendo la cama' a Ariel Holan.

Sobre aquellas dichos, Gary Kagelmacher salió al pasó y alzó la voz en conferencia de prensa. El defensor negó rotundamente esta acción y afirmó que como grupo están bien y unidos por los objetivos.

"Es algo totalmente falso. Sí lo escuchamos, pero no quiero darle la importancia. Nosotros estamos juntos en las buenas y en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas, cuerpo técnico, dirigencia, jugadores. En ningún momento pasó algo así ni yo como jugador vi algo de un jugador que haya intentado hacer algo como esto que salió en las noticias", sostuvo en un comienzo el charrúa.

"Estamos tranquilos, porque sabemos que es totalmente falso y el único objetivo es estar todos juntos. De mi parte y del plantel puedo decir que estamos muy bien y que no es verdad eso", sentenció.

El defensor salió al paso de los dichos del ex técnico cruzado | Foto: Photosport

Universidad Católica enfrenta a Colo Colo este próximo sábado 15 de abril en el Estadio Santa Laura por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023.