La Universidad Católica buscará dar la página a lo que fue su último partido del campeonato nacional, en donde los Cruzados no pudieron sostener su ventaja de 2-0 ante Curicó Unido y terminó cayendo por 3-2, resultado que catapultó en gran parte su posibilidad de seguir soñando con el pentacampeonato.

En esta jornada, el nuevo central del conjunto de la Franja, Gary Kagelmacher dialogó con Radio Agricultura, en donde comentó lo que han sido sus primeras semanas dentro del plantel de la UC y la posibilidad de que pueda tener su debut para este fin de semana ante Palestino.

"La verdad que muy bien, la adaptación muy bien, el grupo me ha acogido de muy buena manera. Me debo adaptar a ellos lo más rápido posible, a lo que diga el profe. Quiero seguir ganando confianza para estar cuando el profe me necesite", partió señalando Kagelmacher.

Para el central Charrúa es una gran ventaja el poder trabajar con un estratega que ya lo haya podido dirigir en otro club (León de México) y eso espera aprovecharlo al máximo, ya que sin duda ayuda en poder aclimatarse más rápido a lo que es el fútbol nacional y cuál es la idea que busca plasmar Ariel Holan en la UC.

Gary Kagelmacher habló sobre el presente de la UC | Foto: Cruzados

"Estoy contento de trabajar con alguien que conozco, pero no me esperaba que trabajara tan pronto con Ariel en otro país, en otro torneo. Es un plus porque trabajé con él y sé lo que quiere a grandes rasgos y además es ventaja que él conozca ya la interna, también está buena que no sea un club nuevo para él”, explicó a Radio Agricultura.

Las declaraciones del estratega Cruzado tras la derrota ante Curicó Unido en donde señala que el pentacampeonato no era uno de los objetivos del club para esta temporada, fueron corroboradas por el central, en donde esperan que como plantel vuelvan a tener una solidez y así conseguir sus distintas metas.

"El profe lo dijo el otro día, estamos en una situación difícil, un poco lejos. Nada es imposible y se pueden dar cosas, pero tenemos que ir partido a partido, tratar de ganar, de crecer como equipo y grupo. Las cosas se van a ir dando", aseveró el Charrúa.

Finalmente, Kagelmacher tuvo palabras para lo que ha significado el duro termino que existe hacía el prototipo del defensor uruguayo y su condición de ser bueno para las ‘chuletas’, a lo que el ex central de León se exculpó de dicha denominación.

"Raspar hoy en día hay que tener mucho cuidado y lo peor es dejar a un equipo con 10. Tuve la suerte de ir muy joven a Europa, de pasar por el Madrid Castilla, y la idea es muy diferente. Fui puliendo a lo que traía de Uruguay. Fui aprendiendo a ser menos raspador, ser agresivo sin hacer falta. Muchas cosas me han enseñado los grandes entrenadores que tuve", cerró.