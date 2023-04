El ex jugador de la UC afirma que el cuadro cruzado debe renovar sí o sí al Toro y que no lo deje partir como hicieron los azules con su yerno que hoy juega en Italia.

Nadie puede poner en duda el aporte de Fernando Zampedri en Universidad Católica, el que a punta de goles se ha hecho un nombre y compite para meterse en la historia de los cruzados y destronar a Rodrigo Barrera como máximo goleador de la institución.

El delantero argentino termina contrato a fin de año y ya se instala la discusión respecto a por cuántas temporadas le debe renovar la UC considerando que el atacante tiene 35 años.

Gerardo Manuel Reinoso es de lo que afirma que no hay que esperar un minuto más y firmar de inmediato la continuidad del Toro. "Yo creo que Zampedri debe seguir, pagó con creces, con goles, es ídolo, va a batir el récord ojalá y sin duda tiene por lo menos para dos años más, fácil", indicó.

Agregando que "se lo ha ganado, es referente de la hinchada, se cansó de hacer goles, y es de esos que hace goles importantes, siempre aparece y no es que hace cuando el equipo esté 3-0 ó 4-0, está ahí cuando lo necesitan, es un terrible goleador y por eso la gente lo quiere mucho".

Gerardo Reinoso pide renovación para Zampedri (Archivo)

Gerardo Reinoso no quiere que se repita la historia de Larrivey en la U

La Vieja Reinoso es suegro del ex goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, y como tal, vivió de cerca la situación vivida por el delantero, el que pese a marcar más de 50 goles con la camiseta azul, no fue renovado.

Por eso el ex crack cruzado compara las situaciones y no quiere que a Zampedri le ocurra lo vivido por su yerno. "No, que no le pase lo que le ocurrió a Joaco (Larrivey) porque los que manejaban en ese tiempo no entendían mucho, mirá el Flaco que aún sigue haciendo goles allá en Italia", indicó.

Reinoso para finalizar cree que el tema de la edad no debe ser considerado un problema. "Hoy no hay tema de edad, hoy juegas bien o mal, el documento da lo mismo, le preguntás si juega bien o juega mal, no le preguntás la edad", cerró.