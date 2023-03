Miguel Ángel Neira asegura que el adiestrador cruzado está en todo su derecho de ocupar o no al Huaso, y que debe tomar un descanso para volver con todo.

Histórico de Universidad Católica respalda a Ariel Holan por el caso Mauricio Isla: "No venía jugando bien"

Mauricio Isla no fue parte de la citación de Ariel Holan para el partido de Universidad Católica ante Magallanes. Esta omisión dio pie a una serie de trascendidos que aseguraban la molestia del Huaso por ser suplente y que estaría pensando en buscar club en el extranjero.

Lo cierto es que el presidente de Cruzados, Juan Tagle, descartó la salida del lateral derecho asegurando que cumplirá el contrato que tiene hasta diciembre de 2024.

Miguel Ángel Neira, una leyenda cruzada, cree que este tema "es complicado porque él se hizo un nombre, pero también es comprensible lo que hace el entrenador, porque el entrenador debe velar por el club, Isla no venía rindiendo bien, entonces tenía que buscar una alternativa y le pasa a muchos jugadores donde llega un momento donde los rendimiento bajan".

Y en esa línea se la juega con que "a Isla le haría bien un descanso y de nuevo retomar su juego que tenía antes y volver a ser el que fue, pero actualmente no está pasando un buen momento y el DT tiene el derecho a sacarlo cuando lo disponga".

Miguel Ángel Neira respalda a Holan en la exclusión de Mauricio Isla (Archivo)

Miguel Ángel Neira trata de poner paños fríos y recuerda que "a todos nos pasó, les pasa a algunos y hay que respetar, no siempre uno puede ser titular cuando las cosas no se están dando bien, Isla no venia jugando bien, el técnico lo sacó, y en ese sentido el entrenador está haciendo bien las cosas".