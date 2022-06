Holan tras salida de Sebastián Galani de Universidad Católica: "Me gusta contar con futbolistas que tengan el deseo de jugar en el club"

En Universidad Católica las cosas han estado movidas durante los últimos días, pues están en proceso de buscar refuerzos de cara al segundo semestre y también de buscar algunas salidas a algunos jugadores que no han sumado los suficientes minutos durante la primera parte del año.

Uno de los que dijo adiós a San Carlos de Apoquindo es Sebastián Galani. El volante, quien llegó a inicios de año al cuadro cruzado, no tuvo el suficiente protagonismos en el equipo y no sumó muchos partidos con la camiseta franjeada. Por lo mismo, es que jugador decidió rescindir su contrato y partir a Coquimbo Unido.

Durante este jueves en conferencia de prensa, Ariel Holan fue consultado sobre esta situación y si contaba con el mediocampista para este segundo semestre. Sin embargo, el técnico argentino fue claro y preciso.

"Galani se acercó, me vino a decir que le gustaría ir a Coquimbo y por supuesto que me gusta contar con futbolistas que tengan el deseo de jugar en el club y no puedo forzar a nadie. Entonces es la decisión de él y la aceptamos", sostuvo el técnico.

El técnico se refirió a la salida del volante desde la UC | Foto: Agencia UNO

Galani solo sumó 187 minutos junto a Universidad Católica en la primera rueda y cumplió con el límite reglamentario que son los 360 minutos para poder jugar en otro equipo de Primera División.