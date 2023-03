Ídolo de Universidad Católica le lee la cartilla a Mauricio Isla: "Lo mejor es que diga me aburrí, tengo esta oferta y me quiero ir

La no inclusión en el once titular de Universidad Católica de Mauricio Isla trajo consigo una serie de rumores que aseguran que el Huaso quiere partir, e incluso algunos medios aseguraron que la MLS sería el destino elegido por el defensor.

Uno que pide a gritos que esta situación se aclare es el ex UC Osvaldo Arica Hurtado, el que no se alarma por la posible partida del defensa, pero sí, exige que exista mayor transparencia.

"Todos tenemos derecho a estar choreados, pero uno firma un contrato de trabajo, no firma un contrato de titularidad. En la UC hay 30 jugadores y hay una decisión técnica que respetar y si hay alguna oferta de por medio, es mucho mejor aclararlo y listo, el club determinará en conjunto", indica,

Asegurando que "Isla es un jugador formado en casa, que lamentablemente no debutó, pero por lo que hizo afuera y en la selección chilena se ganó un respeto".

Arica Hurtado pide que Isla se decida (Archivo)

El Arica aprovecha de hacer una crítica en el sentido de que "Uno se asusta con las noticias que llegan desde la Católica porque son muy herméticos, entonces uno nunca sabe lo que está pasando, y si el Huaso tiene algo, una oferta, lo mejor es que lo transparente y diga 'me aburrí, tengo esta oferta y me quiero ir', es un cuento más corto, no se perjudica al resto y se acaba el comentario, hay que ser más francos, desde la gerencia técnica hasta el jugador".