Universidad Católica no ha tenido buenos días durantre la pasada semana, pues a lo ocurrido en Valparaíso en el duelo contra Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile, también debió afrontar la postergación del duelo con Colo Colo.

Sin embargo, ahora situación que estuvieron viviendo en paralelo y es la huelga de algunos funcionarios de Cruzados, quienes están pidiendo mejoras tras no llegar a acuerdo en un negociación con la concesionaria.

Incluso, uno de los ídolos de la institución como es Mario Lepe, habló durante este lunes sobre esta compleja situación y se mostró aflijido por ella, expresando que "Quiero comentarles que yo trabajo en el área de captación del club. Llevo 42 años en la institución. Me crié, me criaron acá, me educaron acá y me formé como persona acá", sostuvo el ex capitán.

Sin embargo, hay otro referente e ídolo de La Franja que también es parte de esta manifestación de funcionarios y se trata de Cristián Álvarez, quien según lo informado por Sebastián Aguilar de Radio Cooperativa, el Huaso habría renunciado a su cargo.

"El ex capitán de la UC, Cristián Álvarez, renunció a su puesto en el fútbol formativo del club. El "Huaso" deja San Carlos luego de asumir sus funciones tras su retiro del fútbol profesional en 2018", sostuvo el periodista en su cuenta de Twitter.

De esta manera, uno de los jugadores más importantes del club universitario se despide luego de haber dejado la disciplina en el año 2018.