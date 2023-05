Este miércoles, un verdadero terremoto hubo en las dependencias de Universidad Católica. El defensor Mauricio Isla no seguirá en el club de cara al segundo semestre, así lo hizo saber el elenco precordillerano a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales.

"Hemos llegado a un acuerdo para poner fin al vínculo contractual que une al jugador con nuestra institución. La salida de Mauricio ha sido consensuada entre las partes y responde a razones estrictamente personales, manifestadas por el jugador, entre las que nos ha señalado su intención de dejar próximamente el país y emprender nuevos desafíos", indicaron desde el cuadro de la Franja Cruzada.

Todo parece indicar que Isla tendría ofertas de la MLS | Foto: Photosport

Lo cierto es que el paso del oriundo de Buin por la UC no fue de los mejores y sumó más críticas que halagos por parte de la parcialidad del conjunto Cruzado. Pero si hay alguien que conoce de cerca al Huaso Isla es Jean Beausejour, exjugador que compartió camarín con él en la Selección Chilena, quien en su rol como panelista deportivo en ADN Deportes salió a respaldarlo con todo.

"Primero, él intentó venir y eso no es fácil cuando se tiene este tipo de carrera, porque es un riesgo, sobre para alguien que tiene el curriculum de Mauricio Isla. No es fácil poner el capital deportivo de uno a prueba. Eso me parece valiente. Ya después se puede analizar deportivamente su paso por la UC", comenzó diciendo el panelista de ESPN Chile.

"A veces no todas las historias tienen un final feliz o el que todos esperan. En fútbol las carreras no son el 100% que uno quiere. La carrera de Mauricio Isla, independiente de esta última experiencia, no varía. Su carrera es igual de excepcional. La Católica, si uno lo lleva un reloj, va a representar un minuto en un día de lo que fue la carrera de Mauricio", agregó el exlateral.

Finalmente, el bicampeón de América declaró que "estoy 100% seguro que él quería que este paso por la UC fuese mucho mejor, lo mismo que desde la dirigencia. Lamentablemente las cosas no salieron como ambas partes esperaba y creo que es hasta sano, si ves que las dos partes no están del todo conforme, viendo además los temas personales, ponerle un término a este tipo de situaciones".