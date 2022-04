Luego de las derrotas ante Talleres de Córdoba en la Copa Libertadores y ante Deportes La Serena en el Campeonato Nacional, el entrenador Cristián Paulucci quedó muy cuestionado y un referente cruzado, Jorge Aravena, pide que si los jugadores ya no le creen, de un paso al costado.

Hace rato que Universidad Católica no conocía de tantas derrotas en tan poco tiempo. Es que el exitoso tetracampeonato acostumbró a los fanáticos cruzados a festejar fin de semana a fin de semana, por eso las caídas ante Talleres en Córdoba en Copa Libertadores y ante Deportes La Serena generan tensión a horas de jugar con Sporting Cristal en duelo vital para seguir con opción en la Copa.

La relación de la fanaticada de la franja con Cristián Paulucci ha cambiado y existen ya detractores a su trabajo pese al gran campeonato que le ganó a Colo Colo en 2021 cuando picando de atrás le arrebató el cetro en las últimas fechas.

Bolavip conversó con Jorge Aravena, un emblema de la UC, quien cree que el actual estratega cruzado se equivocó en su discurso post derrota ante los papayeros. "Él con esas declaraciones demuestra que ya no tiene argumentos para convencer a los jugadores, si uno cree que ya no puede, uno debe decir ´acá llego yo, sería, hasta luego`", afirmó el Mortero.

Agregando que las cosas cambiaron en la Católica porque "el fútbol es así, es dinámico, hace poco salió campeón luego del desastre que era el equipo con Poyet, pero esta temporada se le ha complicado, de los últimos 18 puntos hemos sacado tres, el partido que le ganamos a la U, así que es difícil".

Por último, Aravena aconseja a Paulucci en el sentido de que si ya está desgastado y lo que intenta plasmar en la cancha no está siendo llevado a cabo por los futbolistas como él quiere, es momento de tomar una decisión.

"Debe dar un paso al costado sin avisar tanto, si ya no confía o no cree que el mensaje no está siendo bien recepcionando, uno sólo debe pescar sus cosas y mandarse a cambiar", cerró.