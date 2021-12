El "Zanahoria" está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera y el ex futbolista recalcó que "no tenemos segundo arquero y es el que mejor está en nivel hoy".

Uno de los jugadores más regulares y destacados del Campeonato Nacional ha sido Sebastián Pérez. El portero de la Universidad Católica tomó el relevo de Matías Dituro, quien partió al Celta de Vigo de España, y no defraudó a los hinchas de la Franja Cruzada.

Sus buenas actuaciones le valieron ser nominado por Martín Lasarte para los partidos amistosos de la Selección Chilena ante México y El Salvador. Fue ante los mexicanos que el Zanahoria demostró el nivel mostrado con la UC y dejó a varios hinchas chilenos conforme de cara a los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

El panelista de Pauta de Juego, José Luis Villanueva, recalcó la labor que tuvo el guardameta en el empate 2-2 ante México en Austin, Estados Unidos.

"Mi análisis del Zanahoria es que hay recursos técnicos que no posee, pero que los suple siendo un gran atajador. Siento que esa capacidad de matar la pelota con las manos cuando la pelota viene fuerte de atajada, es algo que le falta", partió diciendo.

"Si él fuera seguro de manos, sin lugar a dudas el segundo arquero de Chile. Yo creo que va a seguir jugando y no debería jugar otro entendiendo que hoy más que nunca tenemos un Claudio Bravo amonestado, no tenemos segundo arquero y el que mejor está en nivel hoy, es el Zanahoria Pérez. Entonces, dale partidos porque lo más seguro es que si le muestran una amarilla a Bravo, tenga que ser titular", remarcó el ex delantero de la UC.

"Yo creo que va ser el segundo arquero en los partidos de las Eliminatorias ante Argentina y Bolivia", cerró Villanueva.

De esta manera, habrá que esperar si Machete vuelve a elegir a Pérez como el arquero titular para el partido de la Roja de este domingo 12 de diciembre ante El Salvador.