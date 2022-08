En su momento, Clemente Montes fue uno de los jugadores con mayor proyección en Universidad Católica y del fútbol chileno, hasta un relator internacional lo comparó con algunas cualidades del astro argentino Lionel Messi, todo gracias a sus buenas actuaciones en Copa Libertadores.

Pero, las lesiones lo han tenido alejado de las canchas en los últimas semanas, donde tuvo que incluso pasar por quirófano, pero el extremo nacional está de vuelta en los entrenamientos y deberá ponerse a tono en lo físico para ganarse un espacio en el cuadro dirigido por Ariel Holan.

El ex futbolista y actual panelista del programa Pauta de Juego, José Luis Villanueva, se refirió a la irregularidad del futbolista de 21 años.

"Si Montes (Clemente) no termina consolidado a final de año con este equipo de la UC, yo ya le saco mis fichas", comenzó diciendo el ex ariete de la Franja Cruzada.

Montes quiere recuperar terreno en la UC | Foto: Agencia Uno

"A mí siempre me llamó mucho la atención porque mostró características que no se ven en el fútbol chileno, tuvo un desplante sorpresivo en los primeros partidos que disputó a nivel internacional y con difíciles rivales y después vinieron lesiones y una congelada por parte del club que nunca vamos a saber que fue, yo creo que eso daño muchísimo el desarrollo de Montes, pero los caminos no son siempre lineales y hoy día si se recupera y tiene que jugar de aquí a final de año, es su momento", remarcó Villanueva.

ver también Aseguran que Dituro podría dejar la UC y partir a España

"Él no ha tenido las facilidades que ha tenido Gonzalo Tapia de participar, incluso no jugando bien, pero eso no es para alegar y si tienes tres meses para reventarla, hazlo porque de verdad que no hay otro que tenga las condiciones que tienes tú", sentenció.