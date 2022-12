Uno de los fuertes golpes del mercado de pases vendría por parte de Universidad Católica. El elenco precordillerano tendría todo listo para el arribo del delantero Franco Di Santo, para así afrontar de la mejor manera la próxima temporada.

El ex jugador de Audax Italiano, Chelsea de Inglaterra, Blackburn Rovers, San Lorenzo, entre otros, viene de jugar la última temporada en el Tijuana de México, escuadra en donde solo pudo convertir en dos oportunidades y compartió camarín con el chileno Joaquín Montecinos.

La UC quiere dar el gran golpe con la llegada del artillero de 33 años | Foto: Getty Images

José Luis Villanueva, ex delantero del cuadro de la Franja Cruzada y actual panelista de Pauta de Juego, analizó la posibilidad de volver ver a Di Santo en el fútbol chileno después de 15 años.

"Es un nombrazo, nombrazo por la carrera. Seguramente no está en el mejor momento de su carrera porque estamos hablando de un tipo que jugó en Chelsea, independiente que existe moviemientos de los representantes no cualquiera llega a Chelsea y juega, no fue título y la gran figura pero jugó, entró, jugó partidos", arrancó diciendo Villanueva.

"Es un jugador que aporta, que le sube el pelo al torneo, que habrá que ver como viene y de estos supernombres yo siempre espero ver su actitud porque una cosa es jugar a máxima intensidad cumpliendo tus sueños y otra cosa es cuando ya cumpliste esas cosas y después bajas mucho de nivel a jugar al fútbol chileno", añadió.

Por último, remarcó que "si en el papel todo sale bien y su actitud es la correcta, es un jugador que te va a obligar a cambiar el dibujo táctico porque este va a jugar y no es para ser el reemplazante de nadie", concluyó.