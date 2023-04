Un pálido empate se vivió la tarde de este sábado en el estadio Santa Laura, ya que Universidad Católica y Colo Colo no se sacaron ventaja e igualaron 0-0.

Los Cruzados tuvieron la gran opción de ganar los tres puntos ante su gente, ya que Leonardo Gil fue expulsado en el Cacique en el final del primer tiempo. Pero los Albos aguantaron y no dejaron que la UC se quede con el clásico en Independencia.

Quien no tuvo piedad con el planteamiento de Ariel Holan en este partido fue Juan Cristóbal Guarello, que analizó a La Franja en Deportes en Agricultura:

"Católica no tuvo ninguna línea de juego, para qué estamos con cosas, con un hombre más no fue capaz. Tapia no aporta, no es nada, Franco Di Santo creo que tocó dos pelotas, Pinares insinúa termina desapareciendo, y después los que entran son para suplir a jugadores cansados", comenzó el periodista.

Guarello no tuvo piedad con el sistema de juego del equipo dirigido por Ariel Holan | Foto: Photosport

"El problema de Católica no es que el sistema no funcione, es que no tiene sistema. Para mi Católica no tiene sistema, no tiene línea de juego. Es muy extraño lo que juega, no se puede entender", criticó el comunicador al equipo de Ariel Holan.

Sobre el trámite del partido, dijo que "Católica generó tres llegadas, el cabezazo de Ampuero y los dos remates al palo de Aravena. Y el resto, puros saltos y peos. Falcón a Zampedri no lo dejó jugar y no recuerdo un remate de Zampedri al arco, lo aislaron bien", cerró Guarello en su comentario post partido.