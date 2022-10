Juan Tagle, presidente de Cruzados, habló en la previa del partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile. En conversación con los medios afuera del estadio, el mandamás de la UC fue consultado por el objetivo que es ganar la Copa Chile y cómo ve al equipo.

"El equipo está muy motivado con esta copa. Primera, es una copa que la UC no gana hace más de 10 años y que además da un paso a Copa Libertadores, estando ya la opción del título perdida, sin duda que es una gran motivación. Al equipo lo veo muy bien, con muchas ganas y esperamos que podamos hacer un gol más que es lo que falta para ganar la llave", sostuvo Tagle.

En cuanto a la modificación del reglamento para que ambas escuadras pudieran tener opciones para enfrentar lo que resta de este duelo, Tagle expresó que es justo para los dos equipos.

"Desde el punto de vista futbolístico me parece razonable, porque los jugadores pasan por momentos. Hay lesiones, desgastes y algunos estaban en la selección, entonces si el partido se juega 11 o 12 día después, ya no me acuerdo, deportivamente es razonable que ambos muestren lo mejor que tienen en este momento y no tener que dejar congelada una formación que hace dos semanas pudo haber pasado muchas cosas entremedio", manifestó.

Los Cruzados seguirían en El Teniente para sus próximos duelos | Foto: Agencia UNO

En cuanto a los siguientes partidos, siempre y cuando logren pasar de ronda en dicho torneo, Tagle fue claro en señalar que la UC no se moverá de momento de la sexta región.

"Por ahora hemos querido ser buenos vecinos acá en Rancagua. Tenemos buena relación con Codelco, que nos arrienda el estadio, con la delegación presidencial. Tenemos una reunión pendiente con el alcalde, queremos hacer buenas visitas aquí en Rancagua", explicó en TNT Sports.

"Si pasamos de fase tenemos otra llave acá y sino tenemos un partido más de local, estamos pensado en hacerlo acá, pero con la mejor disposición a tener una muy buena relación con la ciudad, con sus vecinos", añadió.

Aunque reconoció que la primera opción era el Estadio Nacional, pero al parecer no estará disponible para el otro año. "Estamos haciendo unos convenios con Codelco para hacer escuelas y trabajos con niños acá. Esa es nuestra intención y probablemente el otro año también, cómo se ha visto el Estadio Nacional parece que muy disponible no va a estar el próximo año, que era nuestra primera opción".

"Seguiremos considerando este estadio de Rancagua. Tiene una muy buena cancha, buenos accesos, lindo estadios y ojalá seguir haciendo muchos partidos acá", confirmó.

La UC busca clasificar a una copa internacional | Foto: Agencia UNO

En cuanto a las opciones de Viña del Mar y Elias Figueroa. "Primero, tratamos de privilegiar lo deportivo. El estado de cancha y esta tiene un estado óptimo. La del Sausalito también, la de del Elías Figueroa también. Son tres escenarios que tenemos a la vista, pero ahora hemos privilegiado jugar en El Teniente", explicó.

"Esperamos ser una buena visita, no tener problemas, no causar ningún problema. Ojala que el día de mañana con público nuevamente, que pueda venir gente de la región, hay muchos hinchas cruzados aquí e hinchas del fútbol que puedan disfrutar de nuestros partidos. Esa es nuestra intención", aseguró.

En cuanto a la prioridad de la UC sobre el plano internacional, el directivo de la UC fue claro en resaltar que es la Copa Libertadores. Eso sí, de todas maneras la opción de la Copa Sudamericana también es importante.

"La Copa Libertadores sin duda que tiene un escalón mayor que la Copa Sudamericana. Además, son ingresos superiores en la Copa Libertadores, pero son dos opciones que estamos buscando. Quisiéramos ganar esta Copa Chile, sería un sueño, hace diez años que no la ganamos"

"Nos daría además ese cupo a Libertadores y si no seguiremos peleando en el torneo para alcanzar el Chile 2, Chile 3 o entrar a Copa Sudamericana que de todas maneras, dado en la situación que el equipo estuvo en un momento, estuvo mirando la parte baja de la tabla", expresó.

"Ariel (Holan) siempre lo destaca y hay que reconocerlo, cuando él llegó estábamos a tres puntos de posiciones de descenso y ahora estamos en una posición cómoda con respecto al descenso y expectante de lograr cupos internacionales que para Católica es siempre un objetivo", cerró.