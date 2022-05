La Universidad Católica sigue sin encontrar su rumbo en el Campeonato Nacional y durante esta jornada los Cruzados cayeron de manera inapelable por 4-0 en su visita a Ñublense, agudizando así su mal pasar futbolístico.

Ante esta situación, el comentarista Manuel de Tezanos se refirió en Radio Agricultura al actuar de la UC en este encuentro, en donde no encontró nada de positivo ni en lo futbolístico, ni mucho menos en lo individual.

“La imposibilidad de salir jugando del fondo, no se ha visto cómodo a Parot, Asta-Buruaga es un central muy limitado y Rebolledo está pasando por un momento espantoso, lo mismo que Saavedra, irreconocible, realmente irreconocible”, inició expresando De Tezanos.

El periodista se detuvo a analizar lo que fue la inclusión del delantero argentino Lucas Melano para este encuentro, algo que no le cuadró a De Tezanos debido al pobre rendimiento que ha mostrado en su estadía en la UC y le cayó duro por aquello.

Melano ha sido resistido por los hinchas de la UC | Foto: Getty Images

“Inexplicable la inclusión de Melano, cuesta entenderlo. Uno no quiere destruir a un jugador y criticarlo y empecinarse con él, pero tiene una displicencia y una falta de condiciones. No es rápido, no es aplicado, no muestra ninguna cualidad especial”, comentó en Radio Agricultura.

Finalmente, De Tezanos hizo una breve comparación de Lucas Melano con Gastón Lezcano, a quien este último el comentarista le veía intenciones y condiciones para poder jugar en la UC, algo que no le pasa con uno de los refuerzos de la UC en esta temporada.

“El año pasado, a pesar de que Lezcano no estaba en un buen momento, pero Lezcano tu sabes que trataba de encarar, mostraba algún tipo de actitud. Lo de Melano es una displicencia brutal”, cerró.