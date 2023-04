El periodista se molestó con los precios de las entradas al clásico entre la UC y Colo Colo, razón por la que el partido no tuvo un gran marco de público.

Universidad Católica volvió a empatar por tercer partido consecutivo en el Campeonato Nacional, esta fecha ante Colo Colo en el estadio Santa Laura en condición de local.

En un clásico que no contó con presencia de la hinchada visitante, el aforo máximo permitido era de 13 mil espectadores, pero no se logró cumplir con esta cifra. Por esto, el encuentro no tuvo un gran marco de público sobre todo en el sector Andes.

ver también Video: González y su feroz ninguneo a la hinchada de la UC

Una de las razones para no haber cumplido el aforo máximo son los precios de las entradas, según indicó el periodista Marcelo Muñoz en el programa Todo es Cancha:

"Inaceptable los precios del clásico, inaceptable la dirigencia. ¿37 lucas Andes? Un robo, eso es un robo", comenzó disparando el conductor del programa de Youtube.

El clásico entre la UC y Colo Colo no se jugó con el aforo máximo permitido | Foto: Guillermo Salazar

Agrego Muñoz que "el precio de las entradas es absurdo, no quieren llenar el estadio, quieren llenar los bolsillos. ¿Eso quieren hacer? ¿Quieren tener a la gente lejos? ¿Para lo que mostró la Católica en cancha cobran esa plata? De verdad inaceptable los precios que puso Cruzados para este partido".

Los precios adulto para este partido fueron de $13.500 para galerías norte y sur, $37.000 para Andes, $50.000 para Tribuna Lateral y $67.000 para Bajo Marquesina.

"No pueden hacer eso con sus hinchas, que más encima los tienes yendo a Rancagua, a La Florida, yendo a cualquier lado por que están construyendo el estadio, perfecto, pero no pueden darle esos precios, y una lástima ver un clásico con tan poco público".

Por último, se cuadró con los hinchas cruzados de la comuna de Independencia, sector de Santiago al que alguna época perteneció el club universitario: "Cuánta gente que vive en Independencia, que no puede ir nunca a otros partidos quizás en San Carlos de Apoquindo o en cualquier otra parte, pero quizás vive al lado y quería ir al partido. A esa gente la castigas, me parece inaceptable, me parece impresentable".