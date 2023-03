Marcelo Muñoz sin piedad con el bajo nivel de Ignacio Saavedra: "No ha evolucionado, no se ha mantenido"

Universidad Católica tuvo su primer fracaso de la temporada tras quedar eliminado en primera fase de la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano. El cuadro de la Franja no pudo sostener la ventaja de 2-1 y terminó cayendo por 3-2.

Sobre lo que dejó el nivel de los cruzados en dicho cotejo, Marcelo Muñoz apuntó hacia uno de los jugadores de la UC y se trata de Ignacio Saavedra. El periodista aseguró en Todo Es Cancha que el formado en la precordillera ha bajado considerablemente su rendimiento.

"Que bajo partido y que bajo año, no solamente del 2023 y te diría que gran parte del 2023 tuvo baja, Ignacio Saavedra. Creo que no ha evolucionado, no se ha mantenido, sino que ha bajado su nivel", dijo Muñoz.

"Físicamente le están todos los partidos, los choques. Cualquier volante o delantero que va a buscar el choque de hombros, le gana sin ningún problema. Le está costando en la marca, no se está arriesgando en los pases. En la Libertadores del año pasado fue uno de los jugadores que más pases dio en el último cuarto de la cancha, fue un jugador que se atrevió, pero de verdad que lo está perdiendo", cerró.

El volante fue criticado por su nivel en la UC | Foto: Agencia UNO

Ahora, la UC deberá enfrentar el duelo por la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2023 ante Unión Española y en que ya confirmó el estadio donde se jugará el cotejo.