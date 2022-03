El ex portero de los cruzados, quien hoy por hoy defiende los colores del Celta de Vigo en La Liga de España, se tomó un momento para hablar de lo que fue su paso por la UC, recordando desde su debut, los técnicos que tuvo y el histórico tetracampeonato.

Matías Dituro asegura que "me sentí parte del tetracampeonato" y no olvida a la UC: "Los mejores años de mi vida los viví en Católica"

Matías Dituro es, sin duda, uno de los porteros insigne que ha tenido Universidad Católica en el último tiempo. Llegó el 2018 bajo el alero de Beñat San José y se mantuvo como titular indiscutido de la UC hasta su partida al Celta de Vigo en 2021.

Con los Cruzados, logró el tricampeonato de forma estelar e incluso formó parte del equipo tetracampeón, ya que alcanzó a disputar 7 partidos del Campeonato Nacional 2021 que vio cómo los cruzados se quedaron con un inédito logro.

En conversación con “Pelotazo al vacío” del periodista Jorge Gómez, Dituro recordó su debut en la UC: “Lo recuerdo. Tengo la mala fortuna que, en un tiro libre al borde del área, la mueven corta, rebota y hace una parábola. Cuando me giro parar tratar de encontrármela, me la choco con las manos y la meto en propia puerta (…) Después tuve la suerte de hacer varias atajadas para sumar tres puntos y terminé siendo el mejor jugador del partido”.

Consultado sobre cómo vivió el histórico tetracampeonato de la UC, Dituro aseguró que “Con mucha alegría, porque tengo amigos en el plantel, porque me sentí parte, me hicieron sentir pate de eso una vez logrado el objetivo y recibí muchos mensajes de cariño de compañeros y de toda la gente del club, de los hinchas. Nosotros como familia tenemos un gran cariño a la institución; mis hijos nacieron ahí, yo le tengo un gran cariño a Católica y estoy muy agradecido por todo lo que me dio y estoy muy orgulloso de haber pasado por el club”.

El portero también hizo un repaso de los técnicos que lo dirigieron en la UC, agradeciendo a Beñat San José por haberlo llevado, a Gustavo Quinteros por su capacidad de resolver problemas, a Ariel Holan por ser “tácticamente increíble” y la buena relación que mantuvo con Gustavo Poyet, pese a que con el uruguayo la UC perdió el camino.

En el cierre, Dituro no escondió su emoción y la nostalgia por los momentos vividos: “Extraño de la Católica muchas cosas, porque viví muchos años ahí, estábamos muy instalados como familia, teníamos amistades, extraño a mis amigos, jugar en el club y a la gente del club. Son muchas cosas que se extrañan, fueron muchos años y los mejores de mi vida personal”.