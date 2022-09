En las últimas horas se conoció una positiva noticia dentro de la Universidad Católica, en donde el portero del conjunto adiestrado por Ariel Holan, Matías Dituro inició su proceso de nacionalización, el cual podría terminar de gestarse a final de este año y para la próxima temporada el portero de 35 años tendría la nacionalidad chilena, dejando un cupo de extranjero liberado.

Durante esta jornada el arquero de 35 años se refirió ante este tema en la conferencia de prensa previa al duelo ante la Universidad de Chile por Copa Chile y confirmó que este proceso ya está en marcha, en donde ha destacado la gran ayuda que ha recibido por parte de su club.

“Efectivamente ya hemos iniciado todo lo que es el proceso para poder nacionalizarme, la verdad que tanto el club, Juan (Tagle) y Tati (Buljubasich) me están ayudando muchísimo, estamos muy pendiente de cómo va evolucionando este trámite”, partió expresando Dituro.

Profundizando en su sentimiento ante esta gestación de obtener la nacionalidad chilena, el ‘Mati’ se muestra contento por el gran cariño que le ha demostrado la gente de Chile en el tiempo que lleva en nuestro país, en donde destaca que sus dos hijos son chilenos, por lo que es pura felicidad.

Matías Dituro es pura felicidad por iniciar este proceso | Foto: Agencia UNO

“Muy contento porque ya llevó más de cinco años jugando en este país, viviendo en este país, Santiago ya son prácticamente cuatro años en donde el cariño de la gente día a día es enorme, me han abierto las puertas en este país y me han recibido muy bien. Me siento muy cómodo acá, tengo mis dos hijos que son chilenos, así que muy feliz e ilusionado por este trámite de poder adquirir la nacionalidad chilena”, detalló ante los medios.

Finalmente, Dituro manifestó que no mira más allá de lo que pueda pasar después de que pueda obtener su nacionalización –sobre la opción de la Selección Chilena- y que estará tranquilo por todo lo que pueda venir.

“Tranquilo, viendo cómo va todo, esperando que avance el trámite de la mejor manera y cuando llegue el momento de ya poder adquirir la nacionalidad, ahí veremos en qué situación estamos”, cerró.