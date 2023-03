Mauricio Isla deja su futuro en manos de la Universidad Católica: "Si no están contentos con mi rendimiento, uno puede tomar otro rumbo"

Días ajetreados son los que se han vivido en la Universidad Católica y en especial a lo que ha sido el momento que atraviesa su defensor, Mauricio Isla, quien tras su bajo rendimiento perdió el piso de titular y aquello ha significado un montón de rumores en torno a él, en la que se habla de una posible salida e incluso peleas con sus compañeros.

En esta jornada, el ‘Bicampeón de América’ rompió su silencio ante lo que es su presente en la UC y se refirió a lo que es la rumoreada posible salida de Isla en el conjunto ‘Cruzado’, la cual dejó en manos del entrenador de turno y el presidente para cuando lo estimen pertinente.

“Tengo contrato. Lo otro lo verá el entrenador y el presidente. Si no está contento con mi rendimiento, uno puede tomar otro rumbo, pero yo nunca he estado en un equipo donde quiero estar. Estoy trabajando, sé que voy a volver al ritmo que muchos me conocen“, comenzó señalando Isla.

Luego de aquello, el ‘Huaso’ ahondó profundamente en lo que ha sido su duro momento futbolístico, en la que destaca la gran contención que ha tenido por parte de sus cercanos para poder lidiar con esta situación y declara que no se hace problemas con acatar su suplencia hoy en día dentro del equipo.

Isla vive momentos complicados en la UC | Foto: Agencia Uno

“Cuando uno vive cosas negativas en lo futbolístico, tienes muchas personas atrás que te apoyan. Sé cuándo juego bien y cuando no, estoy más en la carrera de retirarme que de ser joven. Es como que nunca tenga que estar en la banca y no es así, cuando uno está en momentos difíciles, tiene que estar en la banca.”, declaró.

Finalmente, Isla hizo un llamado a los hinchas en bajar las revoluciones con el tema de las críticas y dejó en claro que trabajará duramente para retornar a su mejor forma futbolística y así ayudar a la UC.

“Cuando uno pasa por momentos difíciles futbolísticamente, es difícil aportar. Seguro que voy a volver. Uno tiene que entrenar y recuperar la alegría, es difícil convivir con todos cuando te critican tanto. Lo que más daña es que salgan cosas que perjudiquen a mi club, busco aportar al plantel y a los más jóvenes. Quiero recuperar mi energía“, cerró.