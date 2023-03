El presente del histórico defensor nacional, Mauricio Isla no ha sido muy bueno en la Universidad Católica y esto se debe al irregular rendimiento que ha mostrado el lateral de los ‘Cruzados’, el cual le ha significado perder la titularidad dentro del equipo y recibir las duras críticas por parte de los hinchas.

En la previa al amistoso que los ‘Cruzados’ tendrán durante esta jornada ante Deportes La Serena, el ‘Huaso’ rompió el silencio y se refirió a todo lo que ha vivido en los últimos días, en la que confesó que está bien y ha estado un tanto disgustado con lo que ha salido en la prensa en estas últimas horas.

“Estoy bien, contento, con ganas. Eso no ha cambiado nunca. Han salido cosas que a uno le molesta, pero estoy viviendo lo futbolístico, que es parte mía, y lo otro es parte del periodismo. Nunca he hablado mucho ni he desmentido cosas porque soy así. En el equipo está todo muy bien. Han salido cosas duras para el hincha”, comenzó señalando Isla.

Avocándose a lo que es su momento dentro del equipo, el defensor nacional declaró que está 100% mentalizado en revertir su mal momento para poder ser titular y descartó cualquier tipo de conflicto con algunos de sus compañeros.

Mauricio Isla espera volver a la titularidad | Foto: Imago

“En lo personal, el compromiso siempre está, siempre he llegado a entrenar y al 100%. No tengo problemas con Matías ni con nadie. Si uno está rindiendo de mala forma, hay que estar callado y trabajar para volver a ganarme el puesto de titular“, recalcó.

Finalmente, Isla abordó lo que es su presente complicado ante lo que han sido las críticas que ha recibido, asimilándolo de cierta manera a lo que vive Lionel Messi en el PSG, en la que deja en claro que nadie esta ajeno de estar bajo la lupa y recibir cualquier tipo de ataques.

“Se le critica al mejor jugador de la historia en París, imagínate lo que va a pasar con un jugador normal como yo. No tengo ningún problema con mis compañeros, el entrenador tiene todo el derecho de dejarme afuera“, cerró.