El ex mediocampista de Universidad Católica cree que la postura que tomó el volante argentino de marcharse a Sporting Cristal es la correcta, pues cree que no iba a jugar con Ariel Holan y memos con la llegada de César Pinares.

Diego Buonanotte anunció su despedida de Universidad Católica durante este martes y ya tiene nuevo club, pues se trata de Sporting Cristal de Perú. El volante deja atrás seis años con la camiseta cruzada y donde se convirtió en el extranjero con más títulos del club.

No obstante, en los últimos años el 'Enano' no venía teniendo protagonismo en el equipo. Siempre ingresando desde la banca y con pocos minutos, otras veces no era ni citado, por lo que aquello también demostraba un poco interés en contar con él.

Para Miguel Ángel Neira, ex mediocampista cruzado, la decisión tomada por el argentino es la correcta porque con esto tendrá la chance de poder jugar. Además, afirmó que con Ariel Holan no iba a jugar y menos con el regreso de César Pinares.

"Creo que está bien porque se le abren posibilidades de jugar, si acá era muy difícil que lo hiciera. Ahora con la llegada de Pinares era más difícil, el técnico no juega con el sistema de un 10 y además las últimas veces lo ponían de puntero derecho", expuso Neira.

"La verdad lo desubicaron en la cancha los técnicos de la Católica y por eso no rindió como lo hacia anteriormente. Cómo van a ponerlo de buín derecho, él era el típico 10 y que todos los técnicos quieren eliminar, pero será imposible. Los mejores jugadores del mundo juegan en esa posición" agregó.

El volante se despidió este martes de la UC para irse a Sporting Cristal | Foto: Agencia UNO

Por ultimo, Neira concluyó en que la UC ahora no tendrá esa opción de que el ex River Plate ingresara desde la banca y que muchas veces podía cambiar el rumbo del partido cuando las cosas no iban bien.

"Ahora la Católica no va a tener esa alternativa en que entraba Buonanotte y daba vuelta los partidos. Eso se puede echar de menos porque será un equipo plano, con tres mediocampistas de correr y poco fútbol", cerró.