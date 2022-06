El ex arquero de primera división tuvo una mirada crítica para las contrataciones de Universidad Católica este año, en donde fue duro en señalar que Lucas Melano muestra un semblante "como que no quiere estar más" en el conjunto cruzado.

Nicolás Peric cree que Lucas Melano no está ni ahí con estar en Universidad Católica: "Su semblante me dice como que no quiere estar más"

Universidad Católica cerró de manera digna la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 con un triunfo por la cuenta mínima ante el colista Deportes Antofagasta y, ahora, deberá trabajar arduamente para volver a los primeros lugares y seguir soñando con un inédito Penta campeonato en el fútbol chileno.

Uno de los puntos que los hinchas cruzados más criticaron a la dirigencia en lo que va de temporada son los refuerzos y que no han estado a la altura: Lucas Melani, Yamil Asad, Nehuén Paz, Cristián Cuevas y Nicolás Peranic fueron las incorporaciones.

Si bien Peranic solo ha jugado un partido y Cuevas ha estado, dentro de, a la altura, el resto no lo ha hecho y la hinchada cruzada se lo ha hecho sentir al equipo. Misma idea tiene Nicolás Peric, ex arquero y hoy panelista del programa ESPN F Show quien se fue con todo en contra del argentino Melano.

Daniel González es el primer refuerzo cruzado. | Foto: Agencia UNO

“Lamentablemente, no da el ancho. El otro partido lo terminan expulsando jugando 4-5 minutos, él está buscando como adaptarse a un lugar que debiese haber estado adaptado hace mucho rato”, comenzó diciendo.

Peric siguió disparando y aseguró que el jugador no está ni ahí con la UC: “Su cara, su semblante me dice como que no quiere más, no quiere estar. Las contrataciones en Católica han sido ahí no más este semestre y espero que logren encausar el camino con las cosas que quiera Holan. Que pueda generarle espacio a estos nuevos nombres que quiere traer, porque estos no dieron mucho el ancho”, cerró.

ver también Solabarrieta hace duro análisis de la UC y descuera a los refuerzos

Ariel Holan y compañía tendrán varios días para trabajar, traer incorporaciones y pensar en los desafíos frente a Unión San Felipe por Copa Chile y Sao Paulo por Copa Sudamericana antes de la reanudación del Campeonato Nacional 2022.