Ñublense también vive horas claves en la conformación del equipo. El técnico Jaime García consiguió un hito histórico con su equipo en 2022 y jugará la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, el técnico no ha podido mantener la columna vertebral de los Diablos Rojos, ya que partieron del club dos figuras fundamentales como Alexander Aravena y Federico Mateos, quien saltó a la Universidad de Chile.

Por ello, García hace varias semanas dio el nombre de Juan Leiva como jugador a fichar para 2023. El formado en Deportes Concepción es nacido en la Región de Ñuble y él, abiertamente, ha reconocido que es fanático de Ñublense.

Para esta temporada, Ariel Holan en la Católica no lo tiene considerado mayormente y no vería con malos ojos que vaya a préstamo. En Ñublense manejan esta información y Leiva podría dar el sí, aunque faltan algunos detalles para poder zanjar la partida del jugador cruzado.

Leiva durante 2022 sufrió una rebelde lesión que lo apartó algunas semanas y que lo hizo perder terreno con la escuadra de la franja. En total, el Capi jugó 21 partidos y registró 1.100 minutos con un tanto en la Primera División.

Juan Leiva está a una firma de ir a jugar a Ñublense (Agencia Uno)

ver también Kuscevic se vio en San Carlos de Apoquindo en medio de su incierto futuro en Palmeiras

En 2021, Leiva dejó en claro que el club de sus amores era Ñublense en diálogo con la Radio Cariñosa. Su familia está allá y, además, la situación está cerca. En un críptico mensaje, el mediocampista dejó en claro que "los sueños son para cumplirlos".

"Cada vez que me ha tocado ir a jugar allá (Chillán) allá me va a ver mi familia, mi mamá, mis hijas. Es lindo ir a mi ciudad. Siempre lo he dicho y no me da vergüenza decir ni ocultar que soy hincha de Ñublense", indicó. Leiva tiene contrato vigente con la UC y su duración es hasta 2024.