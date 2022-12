Universidad Catolica hizo oficial el arribo de Franco Di Santo como nuevo refuerzo para la temporada 2023 y rápidamente las opiniones sobre su llegada se hicieron notar.

Osvaldo "Arica" Hurtado conversó con Bolavip Chile y fue consultado sobre lo que pareció la contratación del delantero argentino de 33 años, quien viene de jugar en el Xolos de Tijuana en México.

En es esa línea, el histórico jugador de La Franja se mostró sorprendido con el nombre y reconoció que no sabe en el nivel que se encuentra el jugador. "Sorpresa total, porque desconozco el último año donde estaba. No sé en qué nivel está, hace mucho tiempo que no lo veo", dijo Hurtado.

En el último año, Di Santo marcó dos goles en 15 partidos jugados en el elenco azteca y ante ese antecedente, el ex atacante tiene sus dudas a nivel nacional e internacional, aunque reconoció ser un buen nombre.

"De repente llegan acá Chile. El hombre es grandote, tiene buen juego aéreo y tiene más facilidades. Ahora para un escenario a nivel internacional, no sé. Pero es un buen nombre, absolutamente", agregó.

El delanteor fue presentado ante los medios de comunicación este viernes | Foto: Cruzados

En cuanto a lo táctico, el técnico afirmó que no es un centrodelantero como tal y que podría jugar por fuera, pero cruza los dedos para que ande bien en el equipo.

"Centrodelantero no es. Es un delantero que va por fuera, que sé yo. Que uno piensa que puede tener un buen rendimiento ¿Por qué estuvo en el Chelsea en un momento o no? Pero así, no sé la verdad. Ojalá funcione, pero no sé".

"Es que la verdad que no le he visto, no he seguido su carrera. Pero me sorprende, no estaba en el radar del fútbol chileno, añadió.

Por último, se refirió a la calidad de refuerzos que han llegado, como es también el caso de Eugenio Mena. "Lógico, estamos hablando de no tener una participación en un torneo internacional, sino que empecemos a competir", cerró.